आज 17 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: बुधवार के दिन कुंभ राशि वाले करियर में तरक्की पाएंगे, चालाक लोगों से रहेंगे सजग

कुंभ - करियर कारोबार में परिश्रम से परिणाम को संवारने की कोशिश होगी. कला कौशल एवं पेशेवरता बढ़ाएंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. सूझबूझ व धैर्य से राह बनाएंगे. विरोधियों की कूटनीति से बचेंगे. निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. धोखेबाजी के शिकार हो सकते है. विवेक विनम्रता बनाए रहें. परिश्रम से परिणाम बनेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. नए लोगों पर भरोसा न करें. प्रतिक्रिया में तार्किकता रखें. कामकाज में फोकस बढाएं. जिद में नहीं आएं.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज संतुलित बनाए रखेंगे. आर्थिक् गतिविधियों में सजगता पर जोर देंगे. कार्यक्षेत्र में विरोधियों की सक्रियता बढ़ेगी. करियर कारोबार में रुटीन व अनुशासन पर बल दें. सेवाक्षेत्र में अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक व्यवहार में सतर्कता बढ़ाएंगे. चालाक लोगों से सजग रहेंगे. लाभ का प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता बढाएंगे. नीतिगत मामलों में अतार्किक बातों से बचें. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में प्रभावी बने रहेंगे. उमंग उत्साह व समन्वय से काम लेंगे. अपनों की अनदेखी न करें. वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखें. समकक्षों का सहयोग पाएंगे. सहयोगियों की सलाह सुनेंगे. तार्किकता पर जोर रखेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तों में सहज होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत एवं शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. रोग दोष उभर सकते हैं. जिम्मेदारियों को पूरा करें. मनोबल बना रहेगा. योग प्राणायाम बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज का उपाय : पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य दें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. झूठों से बचें.

---- समाप्त ----