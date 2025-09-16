आज 16 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कई स्त्रोतों से आय बनेगी, साहस बनाए रखेंगे

कुंभ - मित्रवर्ग का समर्थन हासिल होगा.श्रेष्ठ प्रयासों को सक्रियता से आगे बढ़ाएंगे.सब के सहयोग से कार्यक्षमता बढ़ेगी.रचनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे.संबंधां में शुभता और सम्मान रखेंगे.महत्वपूर्ण कार्योंं को समय पर पूरा करें.कार्यगति उम्मीद से बेहतर रहेगी.समय का प्रबंधन रखेंगे.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे.निजी संबंधों में सुधार होगा.आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी.मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे.महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.पेशेवर प्रभावी रहेंगे.महत्वपूर्ण गतिविधियों में रुचि रखेंगे.
नौकरी व्यवसाय- कार्ययोजनाओं को पूरा करेंगे.लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा.परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे.कामकाजी प्रयासों में सक्रियता आएगी.पेशेवर परिणाम सकारात्मक रहेंगे.कार्यगति बढ़त पर बनी रहेगी.
धन संपत्ति- लाभ का स्तर ऊंचा होगा.करियर व्यापार में प्रभावशाली स्थिति रहेगी.साहस बनाए रखेंगे.अनुकूलन का लाभ उठाएंगे.सभी क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे.कई स्त्रोतों से आय बनेगी.
प्रेम मैत्री- प्रिय के साथ सुख से समय बिताएंगे.भावनात्मक मजबूत रहेंगे.प्रेमभावना के प्रदर्शन में आगे रहेंगे.भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.सुख सौख्य से समय बिताएंगे.निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे.सामंजस्य बनाए रखेंगे.बड़ों की सुनेंगे.परिजनों से मिलने में रुचि रहेगी.
स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन से काम ल्रेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा.उत्साह मनोबल बढ़ेगा.जरूरी चर्चा कर पाएंगे.उपलब्धियां बढ़ेंगी.
शुभ अंक : 7 8 और 9
शुभ रंग : गेंहुंआ
आज का उपाय : पितृपूजन बनाए रखें.विधिवत् अर्घ्य तर्पण अर्पित करें.ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप बढ़ाएं.विनम्रता रखें.