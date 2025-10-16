आज 16 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वालों की नौकरी में बनी रहेगी अच्छी व्यवस्था, लाभ बेहतर बने रहेंगे

कुंभ - महत्वपूर्ण कारोबारी गतिविधियों में लापरवाही व ढिलाई न दिखाएं. साझीदारी के विषयों में शुभता सुगमता बढ़ेगी. स्थायित्व के मामले पक्ष में बनेंग. कामकाज में सहभागिता और हितवृद्धि बनी रहेगी. आवश्यक कार्यों वक्त पर पूरा करेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. टीम वर्क पर जोर रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. प्रभावकारी प्रयासों को गति मिलेगी. साख सम्मान बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- अच्छी स्थिति बनाए रखेंगे. लाभ बेहतर बने रहेंगे. संतुलन सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कामकाज आकर्षक रहेगा. साझा गतिविधियों पर जोर देंगे. सक्रियता में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- नवीन मामलों में गति आएगी. टीमवर्क में बेहतर बने रहेंगे. सहकारिता की भावना को बल मिलेगा. करीबी उपलब्धि हासिल करेंगे. स्थायित्व के प्रयास आगे बढ़ाएंगे. संपत्ति के कार्यों में गति आएगी. सहभागिता और साझेदारी पर जोर बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- दाम्पत्य में सुख सौख्य और मिठास बनी रहेगी. मित्रों का साथ और विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार रहेगी. अपनों को दिया वचन निभाएंगे. परिवार में समय देंगे. विविध मामले संवार पर रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम के संबंध घनिष्ठ होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबी साथ देंगे. खानपान में सात्विकता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 3 7 और 8

शुभ रंग: पीतवर्ण

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. मदद बनाए रखें.

---- समाप्त ----