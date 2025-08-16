आज 16 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: जन्माष्टमी पर कुंभ राशि वालों के अनुबंधों के योग बनेंगे, कामकाज में बेहतर बने रहेंगे

कुंभ - अपनों से सहजता बनाए रहें. पारिवारिक करीबियों से भेंट होगी. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. हस्तक्षेप से बचें. आवश्यक जानकारी साझा करने का प्रयास होगा. परिजनों से सुलह सामंजस्य बनाए रखें. निजी विषयों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. भवन वाहन आदि के मामलों में गति आएगी.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. पद प्रतिष्ठा के प्रयास बल पाएंगे. वाणिज्यिक कार्यों में पहल करेंंगे. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- अधिकारियों की मदद मिलेगी. योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. पेशेवरता बनाए रखेंगे. बड़ों से सीख सलाह रखेंगे. भौतिक सुविधाओं पर जोर रहेगा. संकीर्णता का त्याग करें.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामलो में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. जिद में न आएं. अतिसंवेदनशीलता व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. अपनों की खुशी का ख्याल रहेगा. घर में अपनों के साथ समय बिताएंगे. चर्चा में सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परिजनों संग हर्ष आनंद पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रहें. आदर भाव बनाए रखें. रहन सहन बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश में न आएं.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 6 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज का उपाय : शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. स्मार्ट वर्किंग रखें.

---- समाप्त ----