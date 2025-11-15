scorecardresearch
 

आज 15 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले कामकाजी गतिविधियों में आत्मविश्वास बनाए रखेंगे, विविध विषयों में खर्च पर नियंत्रण रखें

Aaj ka Kumbh Rashifal 15 November 2025, Aquarius Horoscope Today: जल्दबाजी में चर्चा समझौते न करें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ते रहेंगे. नवीन प्रयासों में सहजता दिखाएं. आकस्मिकता बनी रह सकती है.

aquarius horoscope
कुंभ - कार्य व्यापार में सावधानी सजगता बढ़ाएं. परिस्थितियां मिश्रित रहेंगी. सफलता का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. लोभ प्रलोभन प्रभाव में न आएं. जल्दबाजी में चर्चा समझौते न करें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ते रहेंगे. नवीन प्रयासो में सहजता दिखाएं. आकस्मिकता बनी रह सकती है. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. तैयारी पर जोर बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से सहज संबंध बनाए रहेंगे. मध्यम गति से आगे बढ़ेंगे. करियर कारोबार में रुटीन पर ध्यान देंगे. व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन से बचेंगे. कामकाजी गतिविधियों में आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. संकोच बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में अतिउत्साह से बचें. लेनदेन में जल्दबाजी में नहीं आएं. चर्चा में स्पष्टता बनाए रखें. बचत पर फोकस बढ़ाएं. विविध विषयों में खर्च पर नियंत्रण रखें. सावधानी से आगे बढ़ेंगे. बजट के अनुसार आगे बढ़ें.

प्रेम मैत्री- उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. भावावेश में प्रतिक्रिया देने से बचें. सबको साथ लेकर चलें. व्यवहार में संतुलन बनाए रखेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर दें. परिजन सहयोगी होंगे.
 
स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य बढ़ाने का प्रयास करें. चर्चा में सरलता बड़प्पन बढ़ाएं. अतिविश्वास से बचें. विनम्रता से काम लें. जिद त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.  

शुभ अंक : 6 और 8

शुभ रंग : नीलम समान

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. मदद का भाव रखें. सजग रहें.

