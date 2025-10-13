आज 13 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: लक्ष्य पर फोकस रहेगा, स्पर्धा को बढ़ावा देंगे

कुंभ - मित्रों का साथ समर्थन महत्वपूर्ण कार्योंं में तेजी बनाए रखने में सहयोगी होगा. विविध कार्योंं को गति देने में सफल रहेंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. लाभ एवं प्रभाव सुधार पर बना रहेगा. व्यक्तिगत विषयों में सहज प्रदर्शन करेंगे. मित्रों और समकक्षों का साथ रहेगा. उत्साह उमंग से कार्य करेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. परिवार के साथ समय बिताएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. सूझबूझ से राहें खुलेंगी.

नौकरी व्यवसाय - व्यावसायिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. विशेष प्रशिक्षण में रुचि दिखाएंगे. योजनाएं अमल में लाएंगे. अनुभवियों से सलाह रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. स्पर्धा को बढ़ावा देंगे. समकक्ष सहयोग देंगे.

धन संपत्ति - आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी. नवीन मामलों में उत्साह दिखाएंगे. प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. शुभकर वातावरण का लाभ उठाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रलोभन में नहीं आएंगे. जोखिम उठाएंगे. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे. महत्वपूर्ण बात कह पाएंगे. करीबियों से सूचनाएं साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों को समय देंगे. परिजनों संग मनोरंजक यात्रा एवं भ्रमण को बढ़ावा देंगे. तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. करीबियों पर विश्वास बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़़प्पन बनाए रखेंगे. सबका साथ रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. जीवनशैली बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सेहत अच्छी रहेगी.

Advertisement

शुभ अंक : 2 4 5 और 8



शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आदिदेव त्रिनेत्रधारी भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. प्रशिक्षण बढ़ाएं.

---- समाप्त ----