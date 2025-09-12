आज 12 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, सुखद समय बिताएंगे

कुंभ - वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी बनी रहेगी. लाभ पक्ष संवार पाएगा. कार्याै में पहल पराक्रम दिखाएंगे. सामाजिक विषयों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. आलस्य का त्याग करेंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. भाग्य के मामलों में स्थिति संवरेगी. कार्यगति में तेजी आएगी. भावनात्मकता जुड़ाव बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे. संपर्क और सहकार ढ़ेगा. संकोच दूर होगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे. बंधु बांधवों से करीबी बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर सक्रियता रखेंगे. कार्य़विस्तार पर जोर होगा. मामले लंबित रखने से बचेेंगे. वचन वादा पूरा करेंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी. कला प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. कामकाज औसत से बेहतर बना रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ संवार पाएगा. महत्वपूर्ण विषयों को समय पर पूरा करेंगे. तेजी बनाए रखने का प्रयास होगा. सहकारी एवं आर्थिक लक्ष्यों को गति देंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. शुभकर सूचनाएं प्राप्त होंगी.

प्रेम मैत्री- अपनों से भेंट संवाद बनाए रखेंगे. सगे संबंधियों के साथ सुखद समय बिताएंगे. बंधुत्व का भाव बढ़ेगा. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. उत्सव में शामिल होंगे. सबको साथ ले़कर आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबके साथ सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. संपर्क संचार बेहतर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 3 6 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थाें व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. पहल बढ़ाएं.

