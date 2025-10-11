आज 11 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: लक्ष्यों को जल्दी पूरा लेने की सोच रखेंगे, बहस विवाद में न पड़ें

कुंभ - स्वार्थ की भावना में न आएं. पारिवारिक मामलों में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें. आवश्यक विषयों में पहल बनाए रखेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. आस्था विश्वास से कार्य करें. करीबियों से सहजता बनाए रखें. निजता पर ध्यान बनाए रखेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे. घरेलु मामलों की ओर रुझान रहेगा. पारिवारिक विषयों में दखल बढ़ाएंगे. कामकाज में सकारात्मक बनी रहेंगी. कारोबारी प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार बेहतर बना रहेगा. लाभ पर फोकस बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामले संवरेंगे. करियर में अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रहेंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. चर्चा संवाद में तर्कशीलता रखेंगे.

धन संपत्ति- सुख सुविधाओं पर जोर बनाए रखेंगे. संकीर्णता का त्याग करेंगे. आर्थिक विषयों में जल्दबाजी से बचेंगे. लोभ प्रलोभन में नहीं आएंगे. लक्ष्यों को जल्दी पूरा लेने की सोच रखेंगे. बहस विवाद में न पड़ें.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में सहजता रहेगी. विनय विवेक बनाए रखें. भावनात्मक संबंध मजबूत बनाएं. भावावेश से बचें. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. विनम्रता और सामंजस्य से काम लें. स्वजनों से प्रेम व्यवहार बढ़ाएं. भेंट मुलाकात में सहजता बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- घर में साज संवार बढ़ाएं. विवाद टालें. सक्रियता बढ़ाएं. नियमित जांच बनाए रखें. खानपान में सुधार लाएं. निजी विषयों में रुचि रहेगी.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 और 8

शुभ रंग : नीलम के समान

आज का उपाय : महाबली परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव की प्रिय वस्तुओं का दान करें. नवग्रह पूजा करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. विनम्रता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----