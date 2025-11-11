scorecardresearch
 

आज 11 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: मौके पर बात रखें, रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएं

Aaj ka Kumbh Rashifal 11 November 2025, Aquarius Horoscope Today: अकारण हस्तक्षेप से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. बड़प्पन से काम लें. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान दें. आस्था विश्वास ऊंचा रखेंगे.

aquarius horoscope
कुंभ - कामकाज में पेशेवरता बनाए रखेंगे. व्यवस्थागत कार्योंं में सक्रियता और अनुशासन रखेंगे. सेवाभावी व श्रमशील बने रहेंगे. तर्क और तथ्य पर जोर देंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. नौकरीपेशा अच्छा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सकारात्मकता सोच से काम लेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. नियम से चलेंगे. प्रलोभन में न आएं. अकारण हस्तक्षेप से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. बड़प्पन से काम लें. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान दें. आस्था विश्वास ऊंचा रखेंगे. समय प्रबंधन अपनाएंगे. मितभाषी रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता से सभी प्रभावित होंगे. सहकारी कार्योंं में सहजता बढ़ेगी. व्यावसायिक संबंधों में सहजता आएगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. भेंट में संकोच का भाव बना रहेगा. तोलमोल कर अपनी बात रखेंगे.

धन संपत्ति- लोन संबंधी मामलों में रुचि रह सकती है. करियर कारोबार में धैर्य से काम लें. तार्किक नजरिए को बनाए रखें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. खर्च निवेश पर बढ़ा हुआ रह सकता है. स्मार्ट डिले की नीति रखें.

प्रेम मैत्री- अन्य के साथ खुलकर मन की बात कहने से बचें. चर्चा में उतावली न दिखाएं. भावनात्मक प्रदर्शन सहज रहें. मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. सूचनाओं का आदान प्रदान रहेगा. सहकर्मी परस्पर सहयोगी होंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. बहस में न पड़ें. मौके पर बात रखें. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएं.  

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बनाए रखें. नीति नियम का पालन करें. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वयं पर ध्यान दें. पूर्व रोग उभर सकते हैं.

शुभ अंक : 2 4 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : रामभक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान दें. निरंतरता रखें.

