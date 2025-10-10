scorecardresearch
 

आज 10 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: करवा चौथ पर जिद जल्दबाजी न करें, बजट पर ध्यान देंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 10 October 2025, Aquarius Horoscope Today: सुलह सामंजस्य का प्रयास करेंगे. प्रतिक्रिया में तेजी से बचेंगे. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करेंगे. प्रेम नेह बना रहेगा. मितभाषी बने रहें. विचारपूर्वक पहल करें. घरेलु मामलों में सहनशीलता रखें. प्रियजनों के मनोभावों को समझेंगे.

aquarius horoscope
कुंभ- अपनों से चर्चा संवाद में सफल रहेंगे. घर में सुख सौख्य बना रहेगा. जरूरत के अनुरूप खर्च निवेश रखें. परिवारिक मामलों में सहजता से काम लें. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया में धैर्य रखें. वरिष्ठों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों की सूची बनाएं. बड़प्पन से काम लें. तेजी बनाए रखेंगे. अनुबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. निजी विषयों में आत्मविश्वास दिखाएंगे.घर में सुविधाओं को बढ़ाने पर फोकस रहेगा. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में सलाह पर जोर रखेंगे. तेजी से आगे बढें़गे. लाभ विस्तार बेहतर बना रहेगा. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. सामंजस्यता और तेजी से कार्य करेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा. कामकाज में बेहतर रहेंगे.

धन संपत्ति- भवन एवं वाहनादि के मामलों में सकिय्रता पाएंगे. योजना बनाकर कार्य करेंगे. व्यापार में शुभता रहेगी. वातावरण सामान्य रहेगा. उपयोगी वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं. जिद जल्दबाजी न करें. बजट पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- धैर्य से काम लें. सुलह सामंजस्य का प्रयास करेंगे. प्रतिक्रिया में तेजी से बचेंगे. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करेंगे. प्रेम नेह बना रहेगा. मितभाषी बने रहें. विचारपूर्वक पहल करें. घरेलु मामलों में सहनशीलता रखें. प्रियजनों के मनोभावों को समझेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत प्रदर्शन संवार पाएगा. बुद्धि से काम लेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. भव्यता बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 1 2 6 8

शुभ रंग : भूरा

आज का उपाय : विवाहिताएं करक चतुर्थी का व्रत रखें. चंद्रमा को अर्घ्य दें. देवी मां की पूजा करें. आत्मबल बढ़ाएं. क्षमा करें.

