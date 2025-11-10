आज 10 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: परिश्रम पर जोर होगा, सजगता बनाए रखेंगे

कुंभ - मेहनत और लगन से जगह बनाएंगे.रिश्ते मजबूत बनाए रखने में सफल होंगे.परिस्थितियां औसत से अच्छी रहेंगी.लोभ प्रलोभन में न आएं.खर्च व निवेश बढ़ा हुआ रहेगा.लेनदेन मेंं सावधानी बनाए रहेंगे.नियम अनुशासन अपनाएंगे.मित्रों का साथ विश्वास पाएंगे.पेशेवर संबंधों में बेहतर होंगे.उधार के लेनदेन से बचेंगे.कामकाज में सतर्कता बरतेंगे.श्रमशीलता बनाए रहेंगे.अनुशासन बढ़ाएंगे.सजगता से काम लेंगे.समय प्रबंधन में सहजता रहेगी.प्रशासनिक परिणाम बनेंगे.
नौकरी व्यवसाय- उधार के लेनदेन व सौदेबाजी से बचें.खर्च बढ़ा हुआ रहेगा.तार्किक गतिविधियां पर फोकस बढ़ाएंगे.परिश्रम पर जोर होगा.सजगता बनाए रखेंगे.न्यायिक कार्योंं को साधने की कोशिश होगी.
धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में धैर्य बनाए रखें.करियर कारोबार में सामान्य परिणाम बनेंगे.जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखेंगे.आर्थिक गतिविधियों में सावधानी बढ़ाएं.आय-व्यय का संतुलन बना रहेगा.
प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामलों में बेहतर रहेंगे.साथी उम्मीदों को बनाए रखने का प्रयास करें.रिश्ते अनुकूल बने रहेंगे.संबंधों में मजबूती रहेगी.अपनों का साथ रहेगा.भावनात्मक मामलों में जिद से बचें.अपनों के लिए समय निकालें.सभी की भावनाओं को सम्मान दें.आदरभाव बनाए रखें.
स्वास्थ्य मनोबल- तर्कशीलता बनाए रहें.प्रलोभन में आने सें बचें.सेहत पर ध्यान देंगे.मौसमी सावधानी रखेंगे.जोखिम से दूर रहें.मनोबल बना रहेगा.
शुभ अंक : 1 2 3 और 8
शुभ रंग : एक्वा कलर
आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय का जाप करें.तथ्य पर ध्यान दें.तर्क बढ़ाएं.