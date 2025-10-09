आज 9 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले कारोबार में प्राप्त करेंगे इच्छित फल, सहकारिता को बढ़ावा देंगे

कुंभ - भाइयों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकते हैं. साहस व तेजी बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. फोकस रखेंगे. और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. सामाजिक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन रहेगा. साहसिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. पहल व पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सामाजिक विषयों में सक्रियता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. कामकाज में अनावश्यक चर्चाओं से बचेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. करियर कारोबार में इच्छित परिणाम बनेंगे. कला प्रदर्शन में स्थिति संवरेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में अवसर बनेंगे. कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा. कारोबारी यात्रा हो सकती है. मामले लंबित रखने से बचें. जोखिम न लें. सफलता बढ़ेगी. सहकारिता को बढ़ावा देंगे. वाणिज्यिक संबंधों का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- शुखद सूचनाएं प्राप्त होंगी. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. अपनों से से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. संपर्क पर जोर होगा. प्रेम संबंधों में शुभता रहेगी. सभी से सामंजस्य रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क संवाद को बढ़ावा देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. संचार मजबूत होगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. स्वास्थ्य देखें.

शुभ अंक : 1 3 8 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. प्रवचन सुनें.

---- समाप्त ----