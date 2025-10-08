scorecardresearch
 

आज 8 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: बुधवार के दिन कुंभ राशि वालों को होगा बंपर लाभ, बिजनेस भी रहेगा प्रभावी

Aaj ka Kumbh Rashifal 8 October 2025, Aquarius Horoscope Today: पेशेवरों का भरोसा बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में उत्साह से कार्य करेंगे. सबको जोड़े रखने का भाव रहेगा. पेशेवर स्तर पर उच्चप्रदर्शन बनाए रखेंगे.

कुंभ - सामाजिक तानेबाने को बेहतर बनाने के प्रयास बनाए रखेंगे. संबंधों को मजबूती मिलेगी. संवाद एवं सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाएंगे. शुभता का संचार बढ़ा हुआ रहेगा. भेंट मुलाकात पर जोर बनाए रखेंगे. सहकारी मामलों पर ध्यान देंगे. भाई बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. वाणिज्यिक यात्राएं हो सकती हैं. कार्य व्यापार अपेक्षित बना रहेगा. साहस पराक्रम के प्रदर्शन में बेहतर करेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सफल होंगे. पेशेवरों का भरोसा बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में उत्साह से कार्य करेंगे. सबको जोड़े रखने का भाव रहेगा. पेशेवर स्तर पर उच्चप्रदर्शन बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक यात्रा होगी.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. लाभ और नेतृत्व बढ़ाने का भाव रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. लाभ विस्तार बेहतर रहेगा. मनोवांछित लाभ संभव हैं. आर्थिक पक्ष प्रभावी रहेगा. व्यवसाय का दायरा बड़ा होगा.

प्रेम मैत्री- सबके साथ मिलकर रिश्ते संवारेंगे. भेंटवार्ता में सफल रहेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. अपनों पर ध्यान देंगे. सुख सौख्य और संवार बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे अपनों से तालमेल बढ़ेगा. मेहमानों का आगमन होगा.  घर का वातावरण सुखकर रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- घर का वातावरण अनुकूल रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. मनोयोग से कार्य करेंगे.

शुभ अंक : 5 8 9

शुभ रंग : स्काई ब्लू

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. पराक्रम बढ़ाएं.

