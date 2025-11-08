scorecardresearch
 

आज 8 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: खर्च पर नियंत्रण रखेंगे, स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 8 November 2025, Aquarius Horoscope Today: खर्च पर नियंत्रण रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ प्रयासों से सभी प्रभावित होंगे. संतान से शुभ समाचार मिल सकता है.प्रतियोगिता में शामिल होंगे.

कुंभ- वक्त का पलड़ा पक्ष में झुका रहेगा. मित्रों से बेहतर संवाद बनाएंगे. कामकाजी संबंधों पर फोकस रहेगा. करियर कारोबार में उचित परिणाम बनेंगे. व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं. विद्या अध्ययन में आगे रहेंगे. सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से लक्ष्य साधेंगे. कार्य विस्तार में सफल रहेंगे. करियर व्यापार अच्छा रहेगा. प्रतियोगिता में शामिल होंगे. खर्च पर नियंत्रण रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ प्रयासों से सभी प्रभावित होंगे. संतान से शुभ समाचार मिल सकता है.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में सत्ता का साथ समर्थन पाएंगे. नेतृत्व पाने का भाव बना रहेगा. अनुभवियों का सानिध्य बना रहेगा. महत्वपूर्ण कार्योंं में गति बनाए रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. सभी का साथ समर्थन हासिल होगा.

धन संपत्ति-- बचत पर फोकस बना रहेगा. बजट से आगे बढ़ेंगे. वाणिज्यिक लाभ के प्रयास फलेंगे. आय अच्छी बनी रहेगी. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. संपत्ति के मामले संवार पर बने रहेंगे. जरूरी खरीदी को बढ़ावा मिलेगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के संग यादगार पल बनेंगे. परिजनों से भेंट मुलाकात होगी. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. संबंध मजबूत होंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. शुभ सूचना संभव है. भावुकता में निर्णय न लें. भाईचारा मजबूत करेंगे. करीबियों का साथ बना रहेगा. अपनों के लिए जुटे रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्र भाव बनाए रहें. व्यक्तिगत विषयों पर ध्यान बढ़ाएंगे. लक्ष्योन्मुख रहेंगे. बहस विवाद टालें. सक्रियता बढ़ाएं. नियमित जांच बनाए रखेंगे. खानपान अच्छा होगा.

शुभ अंक : 1 और 8

शुभ रंग : नीला

आज का उपाय : शनिदेव की प्रिय वस्तुओं का दान करें. नवग्रह पूजा करें. सहकारिता व समता का भाव रखें. सबके हित की सोच रखें.

---- समाप्त ----
