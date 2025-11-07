आज 7 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: लक्ष्य स्पष्ट रखेंगे, निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे

कुंभ- परिवारिक मामलों में बड़ों की बातों की अनदेखी से बचें. चर्चा संवाद में दखल बढ़ाने से बचें.घर व स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया देने में धैर्य रखें. कामकाज में बेहतर बने रहेंगे. सीख सलाह से आगे बढें़गे. भवन वाहन के मामले संवरेंगे. आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाएं. बड़प्पन से काम लें. सहनशीलता और मेलजोल बढ़ाएं. उत्साह बना रहेगा. इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो सकती है. भावनात्मक संतुलन रखें. बड़ों की बातों को अनदेखा न करें. अहंकार और भावावेश से बचें.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में जिम्मेदार लोगों से भेंट होंगी. कार्य व्यवसाय में तेजी से काम लेंगे. पेशेवर संबंध सुधरेंगे. बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगें. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. संतुलित प्रयास गति लेंगे.



धन संपत्ति- वित्त प्रबंधन अच्छा रहेगा. प्रशासन के मामलों में सकारात्मकता रहेगी. चहुंओर शुभ संभावनाएं बनी रहेंगी. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. लक्ष्य स्पष्ट रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. सक्रियता से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से बेहतर संवाद व तालमेल बनाए रखेंगे. सुलह सामंजस्य का प्रयास करेंगे. प्रतिक्रिया में तेजी से बचेंगे. बड़ों की सलाह पर ध्यान देंगे. प्रेम नेह बना रहेगा. सहज संवाद पर जोर रखेंगे. भेंट भ्रमण के अवसर बनेंगे. प्रेम प्रदर्शन संवरेगा. घर पर फोकस होगा. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी विषयों में रुचि बनी रहेगी. विनय विवेक से काम लेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. भव्यता बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 6 7 8 और 9

शुभ रंग : लाइट ब्लू

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. क्षमाभाव रखें. अनुभव का लाभ लें.

