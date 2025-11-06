आज 6 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: जिम्मेदारी और लगन से मिलेगी सफलता, आत्मविश्वास रहेगा ऊंचा

कुंभ - भावुकता पर नियंत्रण बनाए रखें. कामकाजी वार्ता में स्पष्टता बढ़ाएंगे. भौतिक वस्तुओं पर फोकस बना रहेगा. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. घर परिवार से करीबी रहेगी. व्यक्तिगत विषयां में सहज सरल रहेंगे. बड़ों की सुनेंगे. भवन वाहन की प्राप्ति होगी. भावावेश में आने से बचें. करियर व्यापार में सफल होंगे. लाभ अच्छा रहेगा. बड़ी सोच रखेंगे. जिम्मेदारों का सानिध्य बढ़ाएंगे. उपलब्धियां संवरेगी. परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. प्रबंधन पक्ष सहयोगी रहेगा.घर परिवार से सामंजस्य बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर संबंधी मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. नौकरी से जुड़े लोगों स्थानांतरण संभव है. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में तेजी दिखाएंगे. योजनाएं गति लेंगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ बेहतर बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी से दायित्व निभाएंगे. लाभ संवार पर बना रहेगा. शासकीय विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. जिद में नहीं आएं. लगन व कर्मठता बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद साधारण बना रहेगा. पारिवारिक विषयों में पहल से बचें. प्रियजन की इच्छा का सम्मान करें. धैर्य धर्म और बड़प्पन बनाए रखें. संबंधियों को समय दें. रिश्तों में सुधार होगा. आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास रखें. उत्साह से भरे रहेंगे. भ्रमों में न आएं. स्वयं पर फोकस बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. भौतिकवादी सोच रहेगी.

शुभ अंक : 3 6 और 8

शुभ रंग : पीतवर्ण

आज का उपाय : भगवान विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं और फलों का दान करें. क्रोध बैर व अहंकार से बचें.

---- समाप्त ----