आज 5 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: निवेश की संभावनाएं बनी रहेंगी, धनधान्य में वृद्धि होगी

Aaj ka Kumbh Rashifal 5 October 2025, Aquarius Horoscope Today: आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. परंपरागत मामले आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों से भेंट होंगी. निवेश की संभावनाएं बनी रहेंगी. वित्तीय लाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी.

कुंभ - व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. करियर संवार पर बना रहेगा. रचनात्मक कार्यों में प्रभावी रहेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. नवीन मामले पक्ष में बनेंगे. सौदे समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. परिवार का साथ सहयोग रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. सक्रियता से जगह बनाएंगे. सभी प्रभावित होंगे. रिश्तों में सहकार बना रहेगा. लेनदेन सहज सहयोग बना रहेगा. वाणी व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास और स्वाभिमान बढ़ेगा. लक्ष्य हासिल करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- चर्चाओं में तेजी आएगी. व्यापार में सहजता रहेगी. सृजनशील व रचनात्मक सोच रखेंगे. कारोबारी गतिविधियों में अनुकूलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चाओं को बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक एवं वाणिज्यिक पक्ष मजबूत होगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. परंपरागत मामले आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों से भेंट होंगी. निवेश की संभावनाएं बनी रहेंगी. वित्तीय लाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- कला प्रदर्शन बेहतर होगा. हितलाभ संवारेंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे. परिजनों का ख्याल रखेंगे. तालमेल बढ़ाएंगे. रिश्तों में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. प्रियजनों को महत्व देंगे. प्रेम स्नेह के मामलों को गति देंगे. पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. मन के मामले संवार पर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबी की खुशी बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा. सहजता सजगता से बात रखेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. शारीरिक समस्याएं हल होंगी.

शुभ अंक : 5 6 और 8

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. नवीनता बढ़ाएं.
 

