आज 3 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले ठगों से रहें सावधान, भावनात्मक मामलों में विनम्रता रखेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 3 October 2025, Aquarius Horoscope Today: धैर्य से काम लें. न्यायपूर्ण ढंग से आगे बढ़ें. दिखावा व लापरवाही करने से बचें. सूझबूझ समन्वय से आगे बढ़ें. स्वजनों का सहयोग रहेगा.

aquarius horoscope
कुंभ - बजट पर फोकस बनाए रखें. योजना बनाकर कार्य करें. विपक्ष से सतर्कता बनाए रहें. निवेश के प्रयासों में गति आएगी. करियर कारोबार सहज रहेगा. विदेश के मामलों में उतावलापन न दिखाएं. आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. खर्च पर अंकुश बनाए रखें. अफवाह में न आएं. निवेश संबंधी मामले योजनानुसार आगे बढ़ें. धैर्य से काम लें. न्यायपूर्ण ढंग से आगे बढ़ें. दिखावा व लापरवाही करने से बचें. सूझबूझ समन्वय से आगे बढ़ें. स्वजनां का सहयोग रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में परिणाम के प्रति जल्दबाज न हों. लक्ष्य पर फोकस रखें. लुभावने प्रस्तावों के प्रलोभन में न आएं. व्यवसायिक स्थिति सामान्य रहेगी. कार्य व्यापार के लिए समय प्रबंधन बढ़ाएं. हल्की बातों को अनदेखा करें.

धन संपत्ति- खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. निवेश पर बल बढ़ाएंगे. लेनदेन पर ध्यान दें. वित्तीय मामलों पर नियंत्रण बनाए रखें. योजना के अनुसार कार्य करें. वाणिज्यिक प्रयासों में धैर्य रखें. धोखाधड़ी व ठगी के शिकार होने से बचें.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में धैर्य से काम लें. विनय विवेक बनाए रखें. भावनात्मक मामलों में विनम्रता रखेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. एक दूसरे की खुशी का ख्याल होगा. रिश्तेदारों से भेंट मुलाकात हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. चर्चा संवाद अवसर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्य साधने का प्रयास होगा. स्वयं पर ध्यान दें. रुटीन संवारें. प्रबंधन बढ़ाएं. मनोबल बनाए रखें. आवश्यक सूचना मिल सकती है. तैयारी से आगे बढ़ें.

शुभ अंक : 3 4 6 और 8

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. दान बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
