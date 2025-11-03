scorecardresearch
 

आज 3 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: सहयोग मिलेगा, लाभ अपेक्षा से बेहतर बनाए रहेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 3 November 2025, Aquarius Horoscope Today: वरिष्ठ सहयोग देंगे. समझ बेहतर बनी रहेगी.यात्रा कर सकते हैं. आवश्यक कार्य शाम होने तक कर लेने का प्रयास करें.कामकाजी संबंधों को भुनाएंगे.

aquarius horoscope
मकर - सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहेंगे. सहकारिता बनी रहेगी. कार्य क्षेत्र में निरंतरता रखेंगे. जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे. घर परिवार में आनंद रहेगा. अपनों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयासों में बेहतर रहेंगे. बंधुजनों से करीबी बढ़ेगी. जन कल्याण के कार्योंं में रुचि लेंगे. व्यापार व्यवसाय में सफल होंगे. महत्वपूर्ण बात रख पाएंगे. वरिष्ठ सहयोग देंगे. समझ बेहतर बनी रहेगी.यात्रा कर सकते हैं. आवश्यक कार्य शाम होने तक कर लेने का प्रयास करें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी संबंधों को भुनाएंगे. पेशेवर प्रयासों में वृद्धि होगी. करियर व्यापार में संभावनाएं बढ़ी रहेंगी. समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. योजनाओं को गति मिलेगी. सीख सलाह और समर्थन से गति लेंगे.

धन संपत्ति- विविध मामलां में सहजता बनी रहेगी. सुखकर सूचनाएं प्राप्त होंगी. विरोधी शांत बने रहेंंगे. प्रभावशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. लाभ अपेक्षा से बेहतर बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- सबके हित का भाव बनाए रखेंगे. प्रेम संबंधो में मधुरता बढ़ेगी. भेंटवार्ता में विनम्र रहें. अपनों को समय दें. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. निजी मामलों में धैर्य रखें. सबको साथ लेकर चलें. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढेगा. विनम्रता रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज न करें. आलस्य का त्याग करें. व्यवहार में सहजता रखें. उत्साह मनोबल बनाए रखें.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय का जाप करें. मेलजोल बढ़ाएं.
 

