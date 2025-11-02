आज 2 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: बड़ा सोचेंगे, निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे

कुंभ - कुल परिवार के मामलों में सक्रियता और उत्साह दिखाएंगे. घर में सुख सौख्य बढेगा. रहन सहन संवारेंगे. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. चर्चा में सफलता पाएंगे. सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. विभिन्न कार्योंं को गति मिलेगी. मान सम्मान बढ़ेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. बचत बढे़गी. भव्य आयोजन से जुड़ सकते हैं. दान धर्म बढ़ाएंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. बड़ा सोचेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर उछाल पर बना रहेगा. करियर व्यापार में लाभ बेहतर रहेगा. जरूरी विषयों को आगे बढ़ाएंगे. साझीदारी में सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रयासों में गंभीरता बनाए रखेंगे. कारोबार में स्थायित्व बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

धन संपत्ति- आकर्षक प्रस्तावों से उत्साहित रहेंगे. तेजी व सकारात्मकता बनी रहेगी. उद्योग व्यापार में अपेक्षित स्थिति रहेगी. चहुंओर अनुकूलता बढ़ेगी. जिम्मेदार सहयोगी रहेंगे. लोगों का भरोसा जीतेंगे. शुभकार्योंं को बढ़ावा देंगे. रुटीन रखेंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार के हितों को साधेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रेम और विश्वास में वृद्धि होगी. मन की बात आगे बढ़ा पाएंगे. परिवार के लोगों के साथ जरूरी चर्चा कर सकते हैं. सभी से स्नेह रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. चर्चाएं सफल होंगी. जरूरी बात कहेंगे. संबंधों को मजबूती देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आकर्षक व्यक्तित्व रखेंगे. सभी प्रभावित होंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. खानपान संवरेगा.

शुभ अंक : 1 2 4 और 8

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सुबह जल्दी उठें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. साज संवार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----