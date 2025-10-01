scorecardresearch
 

आज 1 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: धोखेबाजों से बचें, ठगी की आशंका है

Aaj ka Kumbh Rashifal 1 October 2025, Aquarius Horoscope Today: विवेक वबड़प्पन से काम लें. कार्यकारी मामले लंबित रह सकते हैं. बजट पर नियंत्रण बढ़ाएं. लेनदेन पर ध्यान दें. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा.

कुंभ - महत्वपूर्ण कार्यों को लंच से पहले पूरा करने की कोशिश करें. जिम्मेदारों से भेंट होगी. कार्य व्यापार में अपेक्षित गति बनी रहेगी. रिश्तों का आदर सम्मान रखें. कामकाजी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं. आर्थिक खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. निवेश के मामले गति लेंगे. विदेश के मामलों में रुचि बनाए रखेंगे. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. विवेक वबड़प्पन से काम लें. कार्यकारी मामले लंबित रह सकते हैं. बजट पर नियंत्रण बढ़ाएं. लेनदेन पर ध्यान दें. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा.

नौकरी व्यवसाय- न्यायिक विषयां में धैर्य बढ़ाएं. कामकाज पूर्ववत् रहेगा. करियर के मामले गति पाएंगे. पेपरवर्क में गलती न करें. लाभ प्रभाव साधारण रहेगा. धोखेबाजों से बचें. ठगी की आशंका है.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा. खर्च व आय समानांतर रहेगी. व्यवस्था पर जोर देंगे. भौतिक सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. अनुबंधों में लापरवाही नहीं दिखाएंगे. उधार देने से बचें.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में दिखावे से बचें. विनय विवेक व सजगता बनाए रहें. रिश्तों में संवेदनशीलता दिखाएं. भेंटवार्ता में उतावलेपन से बचें. अवसर का इंतजार करें. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. भावनात्मक विषयों में सजग रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यावहारिक नजरिया बढ़ाएं. अतिभावुकता में चूक करने से बचें. खानपान पूर्ववत् रहेगा. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही न करें. मनोबल रखें.

शुभ अंक : 2 5 और 8
शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज आज का उपाय : देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना साधना करें. विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें. कन्या भोजन कराएं. निरंतरता रखें.

