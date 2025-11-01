आज 1 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: देवउठनी एकादशी आज, कुंभ राशि वाले कामकाज में पाएंगे सफलता, रिश्तों में बनी रहेगी मधुरता

कुंभ -घर में अपनों के साथ वक्त बिताएंगे. संबंध मधुर बनाने की कोशिश होगी. सहजता से आगे बढ़ेंगे. तेज सकारात्मक बदलाव बनाए रखेंगे. रचनात्मकता को बल मिलेगा. चीजों को नए ढंग से देखने की समझ बढ़ेगी. जीवनशैली संवार पाएगी. सभी का मान सम्मान करेंगे. स्वाभिमान से कार्य करेंगे. शुभकर प्रस्ताव मिलेंगे. बड़े प्रयासों को गति देंगे. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. अपनों के साथ स्मरणीय पल साझा करेंगे. श्रेष्ठता पर जोर देंगे. शुभकार्यों में सक्रियता से जुटेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक मामले संवार पर हेंगे. कामकाजी विस्तार पर जोर होगा. सहकर्मियों के लिए सहयोग का भाव रहेगा. मेहनत लगन और रचनामत्कता से कार्य बनेंगे. क्षमता से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. लंबित मामले गति लेंगे.

धन संपत्ति- आय के साधन संसाधन बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ाएंगे. कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश रहेगी. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. नवीन कार्यों पर जोर रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों का साथ व विश्वास पाएंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संवेदनशीलता रखेंगे. कलात्मकता बढ़ेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. सकारात्मक व्यवहार और सलाह से अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. मधुरता बनी रहेगी. हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. मित्रों से मुलाकात होगी. प्रेम बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अपनों के लिए प्रयास रखेंगे. मूल्यवान भेंट प्राप्त होगी. संबंध मजबूत होंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 8

शुभ रंग : नीला

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. न्यायदेव शनिदेव की प्रिय वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. सृजनशीलता बनाए रखें.

