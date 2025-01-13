scorecardresearch
 

Mulank 9 Jyotish 14 January 2025 Numerology Prediction: जानिए आज कैसा रहेगा मूलांक 9 वालों का दिन, क्या कहते हैं सितारे

Mulank 9 Jyotish 14 January 2025 Numerology Prediction: अंक 9 के लिए आज का दिन उम्मीदों को  बल देने वाला है. कामकाज में शुभता का संचार बना रहेगा. अपनों के साथ सुख से रहेंगे. पेशेवर प्रयास अपेक्षा से अच्छे रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में उत्साह बनाए रहेंगे.

14 जनवरी 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 9 के लिए आज का दिन उम्मीदों को  बल देने वाला है. कामकाज में शुभता का संचार बना रहेगा. अपनों के साथ सुख से रहेंगे. पेशेवर प्रयास अपेक्षा से अच्छे रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में उत्साह बनाए रहेंगे. मित्रगण मददगार होंगे. रिश्तों में विनम्र रहेंगे. उद्यमिता पर बल रहेगा. योग्यता प्रदर्शन संवारेंगे. लाभ पर फोकस रहेगा. स्वजनों से भेंट होगी. निजी मामलों में सहज रहेंगे. मंगल केर अंक 9 के व्यक्ति ऊर्जावान और पराक्रमी होते हैं. हर संभव जीत पाने का भाव रखते हैं. आज इन्हें कामकाज में तेजी बनाए रखना है. अवसर भुनाएंग. जोखिम से बचेंगे. विविध मामले प्रभावी बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में उत्साह बना रहेगा. कामकाज में गतिशीलता बनी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. नौकरीपेशा जगह बनाए रखेंगे. कामकाजी संबंध संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कार्यक्षमता में सुधार होगा. कार्य व्यापार में सकारात्मकता रहेगी. भौतिक संसाधनों पर ध्यान देंगे. प्रभावी प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में धैर्य दिखाएंगे. अपनों की दोषों को नजरअंदाज करेंगे. संबंधों में मिठास बनाए रखेंगे. प्रियजनों संग समय साझा करेंगे. स्वजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. मित्रों करीबियों का समर्थन बना रहेगा. अतिथि का सत्कार रखेंगे. विनम्र रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- चर्चा संवाद में सामंजस्यता रहेगी. परिजन प्रसन्न रहेंगे. व्यक्तित्व बेहतर रहेगा. अतिउत्साह से बचें. अपनों पर भरोसा रखें. जीवनशैली पर ध्यान दें. मनोबल उूंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर-  1 3 6 7 8 9
फेवरेट कलर- चमकीला लाल
एलर्ट्स- आसपास के घटनाक्रम पर नजर रखें. व्यवहार संतुलित रखें. सूझबूझ बढ़ाएं.

