Mulank 8 Jyotish 8 december 2022: मूलांक 8 वाले अहंकार से बचें, ऐसा रहेगा दिन

नंबर 8

8 दिसंबर 2022 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. अंक 8 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ समय का संकेतक है. उल्लेखनीय परिणामों में बढ़ोतरी होगी. व्यापार में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. चहुंओर सक्रियता बनाए रहेंगे. इच्छित विषयों में प्रभावशाली रहेंगे. खुशियां बढ़ेंगी. अपनों का साथ विश्वास पाएंगे. पेशेवर मामलों सहज रहेंगे. अंक 8 वाले व्यक्ति विजनरी होत हैं. भविष्य के मूल्यांकन में सक्षम होते हैं. समाज में सभी का ख्याल रखते हैं. आज इन्हें श्रेष्ठ कार्यां को आगे बढ़ाना है. शुभकार्यां को गति देंगे. हर्ष उत्साह बनाए रखेंगे. वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे. बहिर्मुखता बढ़ेगी.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में तेजी बनी रहेगी. लाभ प्रभाव संवार पाएंगे. नियमों का अनुसरण रखेंगे. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. आर्थिक वृद्धि होगी. अनुभवों पर अधिक भरोसा रखेंगे. विभिन्न मोर्चां पर बेहतर प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. उद्योग व्यवसाय में जिम्मेदारी बढे़गी.

पर्सनल लाइफ- अपनों के साथ सुख सौख्य से रहेंगे. खुशियों का साझा करेंगे. आनंदभाव बना रहेगा. संवेदनशील संवाद में सहज रहेंगे. अहंकार से बचें. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. साज संवार पर ध्यान देंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. रिश्तों में मधुरता रहेगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- अतिथि का आगमन बना रहेगा. जिम्मेदारों की सीख रखेंगे. निजी जीवन संवरेगा. परिवार के लिए समर्पित रहेंगे. संसाधन बढ़ेंगे. स्वास्थ का ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 8

फेवरेट कलर- पाइनेपल

एलर्ट्स- समय सीमा में कार्य करें. ध्यान प्राणायाम बढ़ाएं. व्यर्थ संवाद से बचें. श्रेष्ठ बातों को अपनाएं.

