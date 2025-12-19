Ramadan 2025: दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना समेत इन बड़े शहरों में 20 मार्च का सहरी और इफ्तार टाइमिंग

इस्लाम धर्म में रमजान को सबसे पाक महीना कहा गया है. रमजान के महीने मुस्लिम लोग रोजा रखकर नेक दिल से खुदा की इबादत करते हैं. अभी तक 18 रोजे रखे जा चुके हैं. गुरुवार 20 मार्च को 19वें रोजे की सहरी और इफ्तार किया जाएगा. रमजान के पूरा होने के बाद ईद का त्योहार मनाया जाएगा. रमजान के पूरे महीने में लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और रोजे-नमाज के पाबंद रहते हैं. रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम लोग सुबह सहरी खाकर रोजे की शुरुआत करते हैं और शाम में इफ्तार के समय रोजा खोल लेते हैं.

देश में अलग-अलग शहरों में सहरी और इफ्तार का समय आगे-पीछे होता है. ऐसे में जिस शहर में आप हैं, वहां के अनुसार ही इफ्तार और सहरी का समय तय होता है. आइए जानते हैं कि दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ, पटना में 20 मार्च 2025 को सहरी और इफ्तार का समय क्या रहेगा.

दिल्ली में सहरी करने का समय सुबह 5 बजकर 06 मिनट पर खत्म हो जाएगा, वहीं रोजा इफ्तार का समय शाम 6 बजकर 35 मिनट है.

लखनऊ में सहरी करने का समय सुबह 4 बजकर 52 मिनट पर खत्म हो जाएगा, वहीं रोजा इफ्तार का समय शाम 6 बजकर 19 मिनट है.

हैदराबाद में सहरी करने का समय सुबह 5 बजकर 14 मिनट पर खत्म हो जाएगा, वहीं रोजा इफ्तार का समय शाम 6 बजकर 39 मिनट है.

मुंबई में सहरी करने का समय सुबह 5 बजकर 29 मिनट पर खत्म हो जाएगा, वहीं रोजा इफ्तार का समय शाम 6 बजकर 50 मिनट है.

पटना में सहरी करने का समय सुबह 4 बजकर 36 मिनट पर खत्म हो जाएगा, वहीं रोजा इफ्तार का समय शाम 6 बजकर 02 एक मिनट है.

जयपुर में सहरी करने का समय सुबह 5 बजकर 13 मिनट पर खत्म हो जाएगा, वहीं रोजा इफ्तार का समय शाम 6 बजकर 42 मिनट है.

भोपाल में सहरी करने का समय सुबह 5 बजकर 09 मिनट पर खत्म हो जाएगा, वहीं रोजा इफ्तार का समय शाम 6 बजकर 35 मिनट है.

देहरादून में सहरी करने का समय सुबह 05 बजकर 01 मिनट पर खत्म हो जाएगा, वहीं रोजा इफ्तार का समय शाम 6 बजकर 34 मिनट है.

इंदौर में सहरी करने का समय सुबह 5 बजकर 15 मिनट पर खत्म हो जाएगा, वहीं रोजा इफ्तार का समय शाम 6 बजकर 41 मिनट है.

पुणे में सहरी करने का समय सुबह 5 बजकर 26 मिनट पर खत्म हो जाएगा, वहीं रोजा इफ्तार का समय शाम 6 बजकर 49 मिनट है.

बेंगलुरु में सहरी करने का समय सुबह 5 बजकर 13 मिनट पर खत्म हो जाएगा, वहीं रोजा इफ्तार का समय शाम 6 बजकर 35 मिनट है.



