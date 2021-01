Aaj Ka Panchang: पंचांग 11 जनवरी 2021, जानें आज का शुभ मुहूर्त, राहु काल और अमृत काल

पंचांग 11 जनवरी 2021 विक्रम संवत् 2077, परमदिचा व शाखा संवत् 1942, शर्वरी और पूर्णिमांत पौष है. हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, आज पौष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन सोमवार है. सूर्य धनु राशि में है. जबकि चन्द्रमा धनु राशि पर संचार करेगा.

अगर आप किसी शुभ कार्य को शुभ घड़ी में करना चाहते हैं तो दैनिक पंचांग के जरिए शुभ मुहूर्त और राहु काल जान सकते हैं. हम आपको अमृत काल, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी बता रहे हैं. आइए जानते हैं आज का पंचांग.

देखें: आजतक LIVE TV

अमांत: मार्गशीर्ष

नक्षत्र: ज्येष्ठा नक्षत्र

आज का दिशाशूल: उत्तर दिशा

आज का राहुकाल: 08:34 AM से 09:54 AM तक है.

सूर्य एवं चंद्रमा का समय

सूर्योदय: 7:14 AM पर है.

सूर्यास्त: 5:55 PM पर है.

चन्द्रोदय: 5:11 AM पर है.

चन्द्रास्त: 4:09 PM पर है.

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त: 12:13 PM से 12:56 PM तक है.

अमृत काल: 01:41 AM से 03:11 AM तक है.

ब्रह्म मुहूर्त: 05:38 AM से 06:26 AM तक है.

गण्डमूल नक्षत्र

11 जनवरी को 09:09 AM तक है. (ज्येष्ठा)

11 जनवरी को 09:09 AM से 12 जनवरी को 07:38 AM तक है. (मूला)