Makar Sankranti 2023: मकर संक्रांति पर जानें क्या करें और क्या नहीं? इन बातों का रखें खास ख्याल

जनवरी के महीने में हर साल मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं. शनि मकर व कुंभ राशि के स्वामी हैं. इसलिए इस दिन पिता-पुत्र का मिलन होता है. ज्योतिषशास्त्रों के अनुसार, मकर संक्रांति के दिन कुछ कार्यों को वर्जित किया गया है, इस कार्यों से सूर्य देव आपसले हमेशा के लिए नाराज ह सकते हैं.

मकर संक्रांति शुभ मुहूर्त

इस साल मकर संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी 2023 को रविवार के दिन मनाया जाएगा. 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर सुबह 07 बजकर 15 मिनट से लेकर शाम 05 बजकर 46 मिनट तक मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा. मकर संक्रान्ति महा पुण्य काल सुबह 7 बजकर 14 मिनट से सुबह 8 बजकर 59 मिनट तक रहेगा.

मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी ना करें ये काम (Makar Sankranti 2022 do not do )



मकर संक्रांति के दिन भूल से भी रात का बचा हुआ या बासी खाना नहीं खाएं. इससे आपके अंदर ज्यादा गुस्सा और नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है.

इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए. मकर संक्रांति पर केवल सात्विक भोजन लेना चाहिए.

इस दिन किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से आप पाप के भागीदान बनते हैं. इस दिन किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए. घर पर कोई मांगने आए तो खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए.

मकर संक्रांति के दिन करें ये काम



मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा-पाठ करें. इसके साथ ही सूर्यदेव को जल भी अर्पित करना चाहिए.

मकर संक्रांति के दिन दान देना काफी शुभ माना जाता है इस दिन तिल-गुड़ और खिचड़ी का दान करना अच्छा होता है.

मकर संक्रांति के दिन पितरों का तर्पण करना शुभ माना जाता है. इस दिन तर्पण करने से घर में पितृदोष दूर होता है,साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है.

मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. सबसे उत्तम गंगा स्नान होता है. इस दिन गंगाजल से स्नान करें और घर में भी छिड़काव करें.

कैसे करें भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न?

मकर संक्रांति पर सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है. यह व्रत भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है. इस दिन भगवान को तांबे के पात्र में जल, गुड़ और गुलाब की पत्तियां डालकर अर्घ्य दें. गुड़, तिल और मूंगदाल की खिचड़ी का सेवन करें और इन्हें गरीबों में बांटें. इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करना भी बड़ा शुभ बताया गया है. आप भगवान सूर्य नारायण के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं.