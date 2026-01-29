scorecardresearch
 
Grah Gochar February 2026: फरवरी में सूर्य समेत ये 3 बड़े ग्रह करेंगे गोचर! बनेंगे राजयोग, होगा इन राशियों को बंपर लाभ

Grah Gochar February 2026: फरवरी का महीना ग्रहों की विशेष चाल के कारण कई राशियों के लिए किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है. कुंभ राशि में चार-चार ग्रहों का एक साथ होना और एक के बाद एक बड़े राजयोग बनना न सिर्फ धन और करियर में उछाल देगा, कई राशियों को लाभ होगा.

फरवरी 2026 में बुध शुक्र मंगल सूर्य कई बड़े ग्रह अपनी चाल बदलेंगे (Photo: ITG)
Grah Gochar February 2026: कुछ ही दिनों में फरवरी का महीना शुरू होने वाला है. इस महीने में कई बड़े ग्रह गोचर करेंगे और राशि परिवर्तन करके राजयोगों का निर्माण करेंगे. द्रिक पंचांग के अनुसार, 3 फरवरी 2026 को बुध कुंभ राशि में, 6 फरवरी को शुक्र भी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, 13 फरवरी को सूर्य भी कुंभ राशि में और 23 फरवरी को मंगल भी कुंभ राशि में चले जाएंगे. इन 4 ग्रहों के कुंभ राशि में आने से फरवरी में चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा. इसके अलावा, फरवरी में लक्ष्मी नारायण योग, शुक्रादित्य योग, आदित्य मंगल योग और बुधादित्य राजयोग बनेगा, जिससे कई राशियों को लाभ होगा.   

मेष

फरवरी में बनने जा रहे सभी शुभ योगों से मेष राशि वालों के लिए हालात बेहतर होते दिख रहे हैं. आने वाला समय आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत हैं. पैसे कमाने के नए मौके भी मिल सकते हैं. यदि आप बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा. कारोबार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिससे अच्छा मुनाफा होगा. निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति पहले से ज्यादा स्थिर होगी.

कन्या

कन्या राशि वालों के लिए फरवरी का महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिलने के योग बन रहे हैं. व्यापारियों की आय में इजाफा होगा. लंबे समय से अटके काम अब आगे बढ़ सकते हैं. नौकरीपेशा लोग बदलाव का मन बना सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक रहेगा. अचानक धन प्राप्ति के भी संकेत हैं, जिससे आर्थिक चिंताएं कम होंगी.

कुंभ

कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी में बनने जा रही ग्रहों की स्थिति बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएगी. जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे. आत्मविश्वास पहले से ज्यादा मजबूत होगा. समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. रिश्तों में सुधार होगा. लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं. धन लाभ के योग बनने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. आप अपनी जरूरतों व इच्छाओं पर खुलकर खर्च कर पाएंगे, जिससे संतुष्टि महसूस होगी.

