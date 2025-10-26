Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 26 अक्टूबर 2025: आज 26 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 26 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
पञ्चमी - 06:04 ए एम, अक्टूबर 27 तक
षष्ठी
नक्षत्र
ज्येष्ठा - 10:46 ए एम तक
मूल
योग
शोभन - 06:46 ए एम तक
अतिगण्ड
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय : 06:29 ए एम
सूर्यास्त- 05:41 पी एम
चन्द्रोदय- 10:44 ए एम
चन्द्रास्त- 08:48 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 04:17 पी एम से 05:41 पी एम
यमगण्ड- 12:05 पी एम से 01:29 पी एम
गुलिक- 02:53 पी एम से 04:17 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त-11:42 ए एम से 12:27 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:47 ए एम से 05:38 ए एम