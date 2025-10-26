scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 26 अक्टूबर 2025: आज 26 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 26 October 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 26 अक्टूबर 2025

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 26 अक्टूबर  2025 

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख 

तिथि 
पञ्चमी - 06:04 ए एम, अक्टूबर 27 तक
षष्ठी

सम्बंधित ख़बरें

जानिए 25 अक्टूबर 2025, दिन- शनिवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 25 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
जानिए 24 अक्टूबर 2025, दिन- शुक्रवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 24 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
आज 23 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 

नक्षत्र
ज्येष्ठा - 10:46 ए एम तक
मूल

योग 
शोभन - 06:46 ए एम तक
अतिगण्ड

सूर्य और चंद्रमा का समय 
 सूर्योदय : 06:29 ए एम
सूर्यास्त- 05:41 पी एम
चन्द्रोदय- 10:44 ए एम
चन्द्रास्त- 08:48 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 04:17 पी एम से 05:41 पी एम
यमगण्ड- 12:05 पी एम से 01:29 पी एम
गुलिक- 02:53 पी एम से 04:17 पी एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त-11:42 ए एम से 12:27 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:47 ए एम से 05:38 ए एम

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement