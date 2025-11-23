Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 23 नवंबर 2025: आज 22 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

आज का पंचांग 22 नवंबर
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त
मार्गशीर्ष - अमान्त
तिथि
द्वितीया - 05:11 पी एम तक
तृतीया
नक्षत्र
ज्येष्ठा - 04:47 पी एम तक
मूल
योग
सुकर्मा - 11:30 ए एम तक
धृति
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:49 ए एम
सूर्यास्त- 05:25 पी एम
चन्द्रोदय-08:39 ए एम
चन्द्रास्त- 06:44 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 09:28 ए एम से 10:48 ए एम
यमगण्ड- 01:27 पी एम से 02:46 पी एम
गुलिक- 06:49 ए एम से 08:09 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:46 ए एम से 12:28 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:02 ए एम से 05:56 ए एम