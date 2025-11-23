scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 23 नवंबर 2025: आज 22 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 23 November 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 22 नवंबर

आज का पंचांग 22 नवंबर

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त
मार्गशीर्ष - अमान्त

तिथि 
द्वितीया - 05:11 पी एम तक
तृतीया

नक्षत्र
ज्येष्ठा - 04:47 पी एम तक
मूल

योग 
सुकर्मा - 11:30 ए एम तक
धृति

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:49 ए एम
सूर्यास्त- 05:25 पी एम
चन्द्रोदय-08:39 ए एम
चन्द्रास्त- 06:44 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 09:28 ए एम से 10:48 ए एम
यमगण्ड- 01:27 पी एम से 02:46 पी एम
गुलिक- 06:49 ए एम से 08:09 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:46 ए एम से 12:28 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:02 ए एम से 05:56 ए एम

---- समाप्त ----
