Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 11 अक्टूबर 2025: आज 11 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 11 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- कार्तिक
तिथि
कृष्ण पक्ष पञ्चमी - 04:43 पी एम तक
नक्षत्र
रोहिणी - 03:20 पी एम तक
योग
व्यतीपात - 02:07 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:19 AM
सूर्यास्त- 5:56 PM
चन्द्रोदय- 09:10 पी एम
चन्द्रास्त- 11:00 ए एम
अशुभ काल
राहू- 09:14 ए एम से 10:41 ए एम
यम गण्ड- 01:35 पी एम से 03:02 पी एम
कुलिक- 06:19 ए एम से 07:46 ए एम
दुर्मुहूर्त- 06:19 ए एम से 07:06 ए एम, 07:06 ए एम से 07:52 ए एम
वर्ज्यम्- 08:03 ए एम से 09:31 ए एम, 08:31 पी एम से 10:01 पी एम
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:45 ए एम से 12:31 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:40 ए एम से 05:30 ए एम
शुभ योग
अमृत सिद्धि योग- 06:19 ए एम से 03:20 पी एम
सर्वार्थ सिद्धि योग- 06:19 ए एम से 03:20 पी एम