Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 11 अक्टूबर 2025: आज 11 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 11 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- कार्तिक

अमांत- कार्तिक

तिथि

कृष्ण पक्ष पञ्चमी - 04:43 पी एम तक

नक्षत्र

रोहिणी - 03:20 पी एम तक

योग

व्यतीपात - 02:07 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 6:19 AM

सूर्यास्त- 5:56 PM

चन्द्रोदय- 09:10 पी एम

चन्द्रास्त- 11:00 ए एम

अशुभ काल

राहू- 09:14 ए एम से 10:41 ए एम

यम गण्ड- 01:35 पी एम से 03:02 पी एम

कुलिक- 06:19 ए एम से 07:46 ए एम

दुर्मुहूर्त- 06:19 ए एम से 07:06 ए एम, 07:06 ए एम से 07:52 ए एम

वर्ज्यम्- 08:03 ए एम से 09:31 ए एम, 08:31 पी एम से 10:01 पी एम

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 11:45 ए एम से 12:31 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:40 ए एम से 05:30 ए एम

शुभ योग

अमृत सिद्धि योग- 06:19 ए एम से 03:20 पी एम

सर्वार्थ सिद्धि योग- 06:19 ए एम से 03:20 पी एम

---- समाप्त ----