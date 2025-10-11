scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 11 अक्टूबर 2025: आज 11 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 11 October 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

aaj_ka_panchang horoscope
पंचांग- 11 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- कार्तिक

तिथि
कृष्ण पक्ष पञ्चमी - 04:43 पी एम तक

नक्षत्र
रोहिणी - 03:20 पी एम तक

योग
व्यतीपात - 02:07 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:19 AM
सूर्यास्त- 5:56 PM
चन्द्रोदय- 09:10 पी एम
चन्द्रास्त- 11:00 ए एम

अशुभ काल
राहू- 09:14 ए एम से 10:41 ए एम
यम गण्ड- 01:35 पी एम से 03:02 पी एम
कुलिक- 06:19 ए एम से 07:46 ए एम
दुर्मुहूर्त- 06:19 ए एम से 07:06 ए एम, 07:06 ए एम से 07:52 ए एम
वर्ज्यम्- 08:03 ए एम से 09:31 ए एम, 08:31 पी एम से 10:01 पी एम

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:45 ए एम से 12:31 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:40 ए एम से 05:30 ए एम

शुभ योग
अमृत सिद्धि योग- 06:19 ए एम से 03:20 पी एम
सर्वार्थ सिद्धि योग-    06:19 ए एम से 03:20 पी एम

---- समाप्त ----
