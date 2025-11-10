Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 10 नवंबर 2025: आज 10 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 10 नवंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947 विश्वावसु

मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त

कार्तिक - अमान्त

तिथि

षष्ठी - 12:07 ए एम, नवम्बर 11 तक

सप्तमी

नक्षत्र

पुनर्वसु - 06:48 पी एम तक

पुष्य

योग

साध्य - 12:05 पी एम तक

शुभ

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:40 ए एम

सूर्यास्त- 05:30 पी एम

चन्द्रोदय- 10:15 पी एम

चन्द्रास्त- 11:47 ए एम

अशुभ काल

राहुकाल- 08:01 ए एम से 09:22 ए एम

यमगण्ड- 10:44 ए एम से 12:05 पी एम

गुलिक- 01:26 पी एम से 02:47 पी एम

शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त- 04:55 ए एम से 05:47 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:27 पी एम

