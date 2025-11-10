Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 10 नवंबर 2025: आज 10 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 10 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त
कार्तिक - अमान्त
तिथि
षष्ठी - 12:07 ए एम, नवम्बर 11 तक
सप्तमी
नक्षत्र
पुनर्वसु - 06:48 पी एम तक
पुष्य
योग
साध्य - 12:05 पी एम तक
शुभ
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:40 ए एम
सूर्यास्त- 05:30 पी एम
चन्द्रोदय- 10:15 पी एम
चन्द्रास्त- 11:47 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल- 08:01 ए एम से 09:22 ए एम
यमगण्ड- 10:44 ए एम से 12:05 पी एम
गुलिक- 01:26 पी एम से 02:47 पी एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:55 ए एम से 05:47 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:27 पी एम