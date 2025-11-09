Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 नवंबर 2025: आज 9 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 9 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त
कार्तिक - अमान्त
तिथि
प्रतिपदा - पञ्चमी - 01:54 ए एम, नवम्बर 10 तक
षष्ठी
नक्षत्र
आर्द्रा - 08:04 पी एम तक
पुनर्वसु
योग
सिद्ध - 03:02 पी एम तक
साध्य
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:39 ए एम
सूर्यास्त- 05:30 पी एम
चन्द्रोदय- 09:07 पी एम
चन्द्रास्त- 10:53 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल- 04:09 पी एम से 05:30 पी एम
यमगण्ड- 12:05 पी एम से 01:26 पी एम
गुलिक- 02:48 पी एम से 04:09 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:26 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:54 ए एम से 05:46 ए एम