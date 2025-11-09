Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 नवंबर 2025: आज 9 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 9 नवंबर 2025

और पढ़ें

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947 विश्वावसु

मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त

कार्तिक - अमान्त

तिथि

प्रतिपदा - पञ्चमी - 01:54 ए एम, नवम्बर 10 तक

षष्ठी

नक्षत्र

आर्द्रा - 08:04 पी एम तक

पुनर्वसु

योग

सिद्ध - 03:02 पी एम तक

साध्य

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:39 ए एम

सूर्यास्त- 05:30 पी एम

चन्द्रोदय- 09:07 पी एम

चन्द्रास्त- 10:53 ए एम

अशुभ काल

राहुकाल- 04:09 पी एम से 05:30 पी एम

यमगण्ड- 12:05 पी एम से 01:26 पी एम

गुलिक- 02:48 पी एम से 04:09 पी एम

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:26 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:54 ए एम से 05:46 ए एम



---- समाप्त ----