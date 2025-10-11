scorecardresearch
 

Feedback

सीकर: एक ही परिवार के 5 लोगों ने साथ किया सुसाइड, 8 पैकैट जहर खाकर दी जान

सीकर के अनिरुद्ध रेजिडेंसी में मां किरण और उनके तीन बेटे सुमित, आयुष, अवनीश तथा बेटी स्नेहा ने जहर खाकर अपनी जान दे दी. फ्लैट पिछले एक सप्ताह से बंद था और दुर्गंध के कारण पुलिस को अंदर प्रवेश करने में मुश्किल हुई. घटनास्थल से 8 जहर के पैकेट मिले. पुलिस ने शवों की पहचान कर ली है और पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

Advertisement
X
सभी ने एक साथ जहर खा लिया. (Photo: ITG)
सभी ने एक साथ जहर खा लिया. (Photo: ITG)

राजस्थान के सीकर शहर में पालवास रोड स्थित अनिरुद्ध रेजिडेंसी में एक परिवार के पांच सदस्यों की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. सूचना मिलने पर पुलिस ने फ्लैट का निरीक्षण किया, जहां मां किरण और उनके तीन बेटे सुमित, आयुष, अवनीश तथा बेटी स्नेहा के शव बरामद हुए. मृतक परिवार ने जहर का सेवन कर अपनी जान दे दी थी. घटनास्थल पर कुल 10 जहर के पैकेट मिले, जिनमें से 8 का इस्तेमाल किया गया था.

एक सप्ताह से बंद था फ्लैट
सूत्रों के अनुसार, इसके पीछे परिवार का निजी विवाद हो सकता है. महिला किरण अपने पति के साथ अनबन के चलते बच्चों के साथ अनिरुद्ध रेजिडेंसी में रह रही थीं. फ्लैट पिछले एक सप्ताह से बंद था, और भीतर से तेज दुर्गंध आने लगी थी. बिल्डिंग के अन्य निवासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.

अगरबत्ती और इत्र डालकर अंदर घुसी पुलिस
पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन दुर्गंध और सड़ चुकी हालत के कारण फ्लैट में प्रवेश करना चुनौतीपूर्ण था. स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने अगरबत्ती और इत्र का प्रयोग किया और धीरे-धीरे फ्लैट के अंदर जाकर शवों को देखा. सभी शव बुरी तरह से सड़ चुके थे और काले पड़ गए थे.

सम्बंधित ख़बरें

मृतक युवक करण. (File Photo: Himanshu Sharma/ITG)
राजस्थान में मॉब लिंचिंग, विशेष समुदाय के लोगों ने युवक पर रॉड से किया हमला, मौत 
राजस्थान इंटेलिजेंस ने मंगत सिंह नाम के आरोपी को पकड़ा है. (Photo: ITG)
आईएसआई के लिए कर रहा था जासूसी, राजस्थान इंटेलिजेंस ने पकड़ा 
EXCLUSIVE: Mobile drug testing labs worth millions are battling in the bushes.
जहरीले सिरप से 22 बच्चों की मौत, कबाड़ में सड़ रही मोबाइल टेस्टिंग लैब 
sariska forest
सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बाघ के अलावा ड्रैगनफ्लाई और डेंसनफ्लाई की प्रजातियों की जानकारी भी मिलेगी 
communal violence
युवक पर समुदाय विशेष के लोगों ने किया हमला, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन  

सीकर के सदर थाना के इंद्राज मारोड़िया इस मामले की जांच कर रहे हैं. डिप्टी धोद सुरेश शर्मा ने बताया कि फ्लैट लंबे समय से बंद था और दुर्गंध इतनी तेज थी कि अंदर जाने में काफी मुश्किल हो रही थी. प्रारंभिक जांच में मृतकों की पहचान कर ली गई है, लेकिन अभी सुसाइड के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है.

Advertisement

पुलिस का कहना है कि परिवार ने अपने दुख और परेशानी के चलते यह कदम उठाया. फ्लैट में मिले जहर के पैकेट और बच्चों की उम्र पर भी जांच की जा रही है. यह घटना न केवल सीकर बल्कि पूरे राज्य के लिए एक बड़ा हादसा बन गई है.

मामले की छानबीन में जुटी पुलिस
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और परिवार के पीछे के कारणों का पता लगाने में लगी हुई है. फ्लैट की दुर्गंध और शवों की खराब हालत ने इस घटना को और भी भयानक बना दिया है. यह कहानी समाज को झकझोरने वाली है, जिसमें परिवार की पीड़ा और मानसिक तनाव की गहरी झलक मिलती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement