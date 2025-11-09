scorecardresearch
 

राजस्थान में SIR अभियान तेज, अब तक बांटे जा चुके हैं 1.56 करोड़ फॉर्म

देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत राजस्थान में अब तक 1.56 करोड़ से अधिक मतदाता फॉर्म बांटे जा चुके हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और अलवर में सबसे ज्यादा फॉर्म वितरित हुए हैं, जबकि नौ जिलों में यह आंकड़ा 25% से कम है.

राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दूसरा चरण शुरू हो चुका है. (File Photo- PTI)
देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है. राजस्थान में अब तक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत 1.56 करोड़ से अधिक मतदाता गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

'35% तक बढ़ाएं फॉर्म वितरण'

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि अब तक बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और अलवर जिलों में सबसे अधिक फॉर्म बांटे गए हैं, जबकि बीकानेर, जोधपुर, झालावाड़, हनुमानगढ़, सिरोही, कोटा, बालोत्रा, पाली और जैसलमेर जिलों में 25 प्रतिशत से भी कम फॉर्म वितरण हुआ है.

महाजन ने इन जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने प्रयास तेज करें और रविवार तक वितरण प्रतिशत को कम से कम 35 प्रतिशत तक बढ़ाएं, क्योंकि वीकेंड पर अधिकतर वोटर घर पर मौजूद रहते हैं.

'ऑनलाइन भी भरकर जमा कर सकते हैं फॉर्म'

उन्होंने बताया कि इस विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता अपने फॉर्म ऑनलाइन भी भरकर जमा कर सकते हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग ने यह सुविधा इसलिए दी है ताकि प्रक्रिया को जनता के लिए और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया जा सके.

