बाइक को टक्कर, फायरिंग और तोड़फोड़, राजस्थान में दिनदहाड़े गैंगवार

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई गैंगवार की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. गुरुवार को दो गुटों के बीच हुई यह वारदात पूरी तरह फिल्मी अंदाज में सामने आई, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

घटना के वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बाइक पर सवार तीन युवक सड़क की ओर जा रहे थे. इसी दौरान दो गाड़ियां थार और स्विफ्ट तेज रफ्तार से सड़क पर आती हैं और कार सवार बदमाश पहले बाइक को टक्कर मारते हैं. फुटेज में देखा गया कि कार सवार युवकों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की गई.

रौंदने की कोशिश, फिर फायरिंग

इस दौरान बाइक सवार एक युवक ने फायरिंग की, हालांकि गोली किसी को नहीं लगी. इसी बीच स्विफ्ट कार में बैठे बदमाशों ने भी अपनी ओर से फायरिंग शुरू कर दी. गोलियों की आवाज से आसपास के लोग दहशत में आ गए और युवक अपनी जान बचाने के लिए पास के एक मकान में घुस गए.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि बदमाशों ने युवकों पर दोबारा कार चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे. इसके बाद कार में सवार बदमाशों ने गुस्से में सड़क पर गिर चुकी बाइक में तोड़फोड़ कर दी और मौके से फरार हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. पुलिस ने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

दोनों गुटों ंमें पहले भी हुई थी झड़प

गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले भी हरसौरा रोड स्थित 132 केवी पावर ग्रिड के पास दोनों गुटों के बीच हमले और फायरिंग की घटना हुई थी. लगातार हो रही इन वारदातों से स्थानीय लोग काफी दहशत में हैं और क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस ने कहा है कि इस गैंगवार में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी.



