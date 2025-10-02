बच्चा हुआ बीमार तो कफ सिरप को सही साबित करने के लिए डॉक्टर ने भी पी दवा, अस्पताल में भर्ती

राजस्थान की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में बांटी जा रही कफ सिरप ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. भरतपुर और सीकर में इस सिरप के सेवन से बच्चों की हालत बिगड़ने और एक बच्चे की मौत के बाद सरकार ने तुरंत प्रभाव से DEXTROMETHORPHAN HBr Syrup IP 13.5 mg/5ml को सभी सरकारी अस्पतालों में बंद कर दिया है.

भरतपुर में बच्चा और डॉक्टर दोनों बीमार

25 सितंबर को भरतपुर जिले के बयाना ब्लॉक के कलसाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक तीन वर्षीय बच्चा खांसी-जुकाम की शिकायत लेकर आया. डॉक्टर ताराचंद योगी ने बच्चे को यह सिरप दी, लेकिन पीते ही बच्चा बेहोश हो गया और उसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ने पर जयपुर रेफर करना पड़ा.

अगले दिन जब बच्चे के परिजनों ने डॉक्टर से शिकायत की तो डॉक्टर ताराचंद योगी ने यह साबित करने के लिए कि दवा खराब नहीं है, खुद सिरप पी ली और दो एंबुलेंस कर्मियों को भी पिला दी. कुछ ही देर में तीनों की तबीयत बिगड़ गई. डॉक्टर अपनी कार में बेहोश मिले और उन्हें गंभीर हालत में जयपुर के फोर्टिस अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से दो दिन पहले उन्हें छुट्टी मिली.

सीकर में पांच साल के बच्चे की मौत

वहीं भरतपुर के बाद सीकर जिले में भी इसी सिरप से पांच साल के बच्चे की मौत हो गई. इसके बाद सरकार ने तुरंत आदेश देकर इस कफ सिरप की आपूर्ति और वितरण को रोक दिया. अधिकारियों के अनुसार, एक बैच में गड़बड़ी की आशंका है.

बार-बार फेल हो चुके हैं सैंपल

इस कफ सिरप को बनाने वाली कंपनी केयसंस पहले भी सवालों के घेरे में रही है. सिर्फ दो साल में इस दवा के 40 सैंपल फेल हो चुके हैं. 2020 में भीलवाड़ा, सीकर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा और जोधपुर से इसके सैंपल फेल हुए थे. इसके बावजूद हर बार ब्लैकलिस्ट होने के बाद कंपनी दोबारा टेंडर में शामिल होकर सप्लाई शुरू कर देती है.

मिलीभगत से लौट आता है टेंडर

जांच में सामने आया है कि सरकारी ड्रग कंट्रोलर और दवा खरीदने वाली संस्था आरएमसीएल की मिलीभगत से कंपनियां बच निकलती हैं. सरकारी लैब्स होने के बावजूद आरएमसीएल प्राइवेट लैब्स से जांच करवाता है. एक लैब अगर दवा को अमानक घोषित करती है तो कंपनी दूसरी लैब से रिपोर्ट सही करवा लेती है और फिर अधिकारियों की मदद से टेंडर बहाल हो जाता है.

2019 से अब तक मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में 915 सैंपल फेल हो चुके हैं. कोरोना काल में सबसे ज्यादा दवाइयों के सैंपल फेल हुए. सिर्फ 2024 में 101 और 2025 में अब तक 81 सैंपल फेल हो चुके हैं.

