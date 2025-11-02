राजस्थान: इंटरव्यू लेकर बदमाशों को गैंग में शामिल करने वाला गैंगस्टर गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ 11 मामले दर्ज

राजस्थान में कॉर्पोरेट स्टाइल में गैंग चलाने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी केसर कालवी और धारिया गैंग नए मेंबर जोड़ने के लिए इंटरव्यू लेता और फिर उन्हें कॉर्पोरेट कल्चर की ट्रेनिंग देता था. आरोपी के खिलाफ पुलिस कांस्टेबल को मारने का प्रयास करने, भूखंडों पर कब्जा, रंगदारी समेत एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज है. पुलिस ने आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित कर रखा था.

करीब 6 साल बाद आरोपी अजय सिंह शुक्रवार की रात अपने घर में होने वाली जागरण में शामिल होने लिए छिपकर पहुंचा था. 2 दिन से आरोपी का इंतजार कर रही एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और एंटी टेररिज्म स्क्वायड (ATS) ने आरोपी अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया.

एटीएस आईजी विकास कुमार के मुताबिक आरोपी अजय सिंह उर्फ अर्जुन सिंह दूधवा खुर्द पुलिस थाना चौहटन का निवासी है. आरोपी की गैंग में करीब 64 सदस्य है. 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद आरोपी काम करने के लिए मुंबई चला गया था. जहां इलेक्ट्रिक की दुकान पर 3 साल काम किया. इसके बाद बाड़मेर लौटकर फाइनेंस का काम करने लगा.

शराब के ठेके खोले, गैंग बनाई

आरोपी पर मारपीट और धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए. किसी तरह का फायदा ना देख शराब के ठेके लिए. अपनी गैंग में बदमाशों को शामिल कर बड़ी गैंग बनाने के चक्कर में मोस्ट वांटेड बन गया. आरोपी की गैंग के 25 हजार से लगाकर 50 हजार के इनामी बदमाश है.

कॉरपोरेट स्टाइल में चलाता था गैंग

भूखंड कब्जे और रंगदारी के धंधे को आरोपी कॉरपोरेट स्टाइल में चलाता था. पहले धारिया गैंग और उसके बाद केसर कालवी गैंग के नाम पर अपराधों के ठेके लेने लग गया. गैंग में शामिल करने से पहले युवाओं के इंटरव्यू तक लेता था. वर्तमान में आरोपी की गैंग में कुल 64 सदस्य है. इसमें कई कुख्यात और इनामी बदमाश भी शामिल है.

कांस्टेबल की हत्या कर प्रयास कर चुका है आरोपी

साल 2023 के एक मुकदमें में पाली पुलिस का पाली पुलिस का कांस्टेबल आरोपी अजय सिंह के घर पहुंचा. उस दौरान आरोपी ने कांस्टेबल को पीट -पीटकर अधमरा कर दिया था.

अपराधों की प्री बुकिंग करता था आरोपी

गैंग के जरिए आरोपी अजय सिंह मारपीट का बदला लेना, भूखंडों पर कब्जा करवाना, फाइनेंस के वाहनों को जब्त करवाने जैसे कामों की प्री बुकिंग कर एडवांस पेमेंट लेकर काम करता था. गैंग के सदस्य शाखाओं से कमीशन पर काम करते थे.

गुजरात से ऑपरेट करता था गैंग

नशे के कारोबार में बार - बार धारिया गैंग, केसर कालवी गैंग का नाम आने और पुलिस कांस्टेबल पर जानलेवा हमला होने की घटना के बाद पुलिस सक्रिय हो गई और आरोपी की धरपकड़ में जुट गई. पुलिस के दबाव के बीच आरोपी गुजरात भाग गया और वहीं से गैंग को ऑपरेट करने लगा. समय - समय पर वह छिपकर अपने परिचितों से मिलने आता और फिर गुजरात जाकर अपनी गैंग ऑपरेट करता.

3 जिलों में आरोपी के खिलाफ 11 मामले दर्ज

शहर कोतवाल बलभद्र सिंह के मुताबिक आरोपी के खिलाफ बाड़मेर, पाली और जालौर जिले में करीब 11 मामले दर्ज है. कोतवाली थाने में दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी टेररिज्म स्क्वायड टीमों और पुलिस ने मिलकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पिछले 6 सालों में आरोपी के खिलाफ वाहन लेना, धोखाधड़ी, अवैध शराब की तस्करी, अवैध हथियार, मारपीट, पुलिस पर हमला, जमीन मकानों पर कब्जे, लूट, डकैती जैसे दर्जन भर मामले दर्ज है.

