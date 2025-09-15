मास्टर चाबी से तोड़ा लॉक और 2 मिनट में बाइक लेकर फरार हुआ चोर, CCTV में रिकॉर्ड हुआ चेहरा

कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बदमाश ने शनिवार देर रात महज दो मिनट में आइसक्रीम पार्लर कर्मचारी की बाइक पर हाथ साफ कर दिया. चोरी की यह पूरी वारदात पास ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, राजीव गांधी नगर स्थित सिटी मॉल के सामने ट्रायपोलिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 'नेचुरल आइसक्रीम पार्लर' है. यहां काम करने वाले कर्मचारी नाजिम खान ने शनिवार रात करीब 11:15 बजे अपनी बाइक दुकान के बाहर पार्क की थी. कुछ देर बाद एक युवक वहां पहुंचा और बड़ी सफाई से बाइक पर बैठ गया. आरोपी ने मास्टर चाबी से हैंडल लॉक तोड़ा और देखते ही देखते बाइक स्टार्ट कर फरार हो गया. पूरी वारदात में महज दो मिनट का वक्त लगा.

CCTV फुटेज आया सामने

आइसक्रीम पार्लर के बाहर लगे CCTV कैमरे में चोरी की यह वारदात साफ कैद हो गई. नाजिम खान ने फुटेज पुलिस को सौंपते हुए जवाहर नगर थाने में मामला दर्ज कराया है. पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश में जुट गई है.

शहर में बढ़ रही बाइक चोरी

कोटा शहर में पिछले कुछ समय से बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. चोर अक्सर मास्टर चाबी का इस्तेमाल कर लॉक तोड़ते हैं और बड़ी आसानी से गाड़ियों को लेकर फरार हो जाते हैं. इस तरह की बढ़ती घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है.

