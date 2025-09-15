scorecardresearch
 

Feedback

मास्टर चाबी से तोड़ा लॉक और 2 मिनट में बाइक लेकर फरार हुआ चोर, CCTV में रिकॉर्ड हुआ चेहरा

कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक आइसक्रीम पार्लर कर्मचारी की बाइक चोरी हो गई. आरोपी ने मास्टर चाबी से हैंडल लॉक तोड़ा और महज दो मिनट में बाइक लेकर फरार हो गया. चोरी की पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

Advertisement
X
कोटा में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है. (Photo: Screengrab)
कोटा में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है. (Photo: Screengrab)

कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बदमाश ने शनिवार देर रात महज दो मिनट में आइसक्रीम पार्लर कर्मचारी की बाइक पर हाथ साफ कर दिया. चोरी की यह पूरी वारदात पास ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, राजीव गांधी नगर स्थित सिटी मॉल के सामने ट्रायपोलिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 'नेचुरल आइसक्रीम पार्लर' है. यहां काम करने वाले कर्मचारी नाजिम खान ने शनिवार रात करीब 11:15 बजे अपनी बाइक दुकान के बाहर पार्क की थी. कुछ देर बाद एक युवक वहां पहुंचा और बड़ी सफाई से बाइक पर बैठ गया. आरोपी ने मास्टर चाबी से हैंडल लॉक तोड़ा और देखते ही देखते बाइक स्टार्ट कर फरार हो गया. पूरी वारदात में महज दो मिनट का वक्त लगा.

सम्बंधित ख़बरें

निरीक्षण के दौरान कुर्सी पर बैठे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर. (Photo: Chetan Gurjar/ITG)
शिक्षा मंत्री ने किया कोटा के स्कूलों का औचक निरीक्षण, फुटबॉल-वॉलीबॉल में हवा लीक मिली तो लगाई फटकार 
कोटा में दो कोबरा सांपों की हुई भीषण लड़ाई 
दोनों सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया.(Photo: Chetan Gurjar/ITG)
Video: कोबरा सांपों की आपसी लड़ाई का खौफनाक नजारा, कोटा में समय रहते बचाई गई जान 
road accident
बूंदी में रोडवेज बस ने युवक को कुचला, मौके पर मौत, ड्राइवर गिरफ्तार 
Framed images of father and son
पिता का हुआ अंतिम संस्कार, 2 घंटे बाद बेटे की भी हार्ट अटैक से मौत... परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़  

CCTV फुटेज आया सामने

आइसक्रीम पार्लर के बाहर लगे CCTV कैमरे में चोरी की यह वारदात साफ कैद हो गई. नाजिम खान ने फुटेज पुलिस को सौंपते हुए जवाहर नगर थाने में मामला दर्ज कराया है. पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश में जुट गई है.

Advertisement

शहर में बढ़ रही बाइक चोरी

कोटा शहर में पिछले कुछ समय से बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. चोर अक्सर मास्टर चाबी का इस्तेमाल कर लॉक तोड़ते हैं और बड़ी आसानी से गाड़ियों को लेकर फरार हो जाते हैं. इस तरह की बढ़ती घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement