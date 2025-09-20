GST इंस्पेक्टर बनते ही प्रेमिका ने क्लर्क प्रेमी को छोड़ा... आहत युवक ने दी जान

राजस्थान के कोटा में सरकारी क्वार्टर में पंखे से लटककर 28 वर्षीय एक सरकारी क्लर्क ने आत्महत्या कर ली. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी "प्रेमिका" को इस कदम के पीछे ज़िम्मेदार ठहराया है.

पुलिस ने प्रेमिका और उसके दोस्त के खिलाफ दर्ज किया मामला

अलवर निवासी प्रकाश स्वामी (28), जो 2000 से कोटा के अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत थे. स्वामी ने शुक्रवार को सुसाइड कर लिया. सुसाइड नोट में स्वामी ने अपनी प्रेमिका का जिक्र किया है. साथ ही नोट में प्रेमिका के दोस्त का भी जिक्र किया गया है. दोनों गुजरात में जीएसटी विभाग में कार्यरत हैं.

यह भी पढ़ें: पिता और भाइयों ने पीट-पीटकर किया शख्स का मर्डर, फिर रची मौत को सुसाइड दिखाने की साजिश, पड़ोसियों ने खोली पोल

फिलहाल पुलिस ने उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. नयापुरा पुलिस स्टेशन के सर्किल ऑफिसर विनोद कुमार ने बताया कि स्वामी को शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे उनके पड़ोसियों ने फांसी पर लटका हुआ देखा. जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी.

Advertisement

अधिकारी ने बताया कि कमरे से मिले सुसाइड नोट में स्वामी ने लिखा है, "मेरी मौत के लिए सिर्फ़ प्रेमिका ही ज़िम्मेदार है". सुसाइड नोट में प्रेमिका और उसके बॉयफ्रेंड के नाम का जिक्र किया गया है. मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ममता और विष्णु के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है.

नौकरी लगते ही ममता ने बातचीत किया बंद

पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि ममता, स्वामी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी. जिसने 2023 में जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में उसके चयन तक उसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद की थी. अधिकारी ने बताया कि वह वर्तमान में सूरत में तैनात है.

कुमार ने बताया कि चयन के बाद, ममता ने स्वामी से बात करना बंद कर दिया. साथ ही उसने सूरत में तैनात जीएसटी इंस्पेक्टर विष्णु के साथ संबंध बना लिए.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----