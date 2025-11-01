राजस्थान में नकली पेट्रोल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 18 हजार लीटर एथेनॉल बरामद

राजस्थान में नकली पेट्रोल बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. खैरथल तिजारा जिले में जिला रसद विभाग और कोटकासिम पुलिस की संयुक्त टीम ने थाना क्षेत्र के गुजरिवास गांव में छापेमारी कर मिलावटी पेट्रोल बनाने के अवैध धंधे का पर्दाफाश किया है. यहां इथेनॉल नामक ज्वलनशील केमिकल मिलाकर नकली पेट्रोल तैयार किया जा रहा था. जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता था. पुलिस ने कुल 18 हजार 500 लीटर केमिकल बरामद किया है. साथ ही तीन पिकअप गाड़ियां भी जब्त की है. मामले में तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है.

मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई

रसद विभाग के जिला अधिकारी राकेश सोनी और कोटकासिम थाना अधिकारी नंदलाल जांगिड़ के नेतृत्व में टीम ने कोटकासिम स्थित आलमपुर गांव के पास रेवाड़ी रोड पर स्थित एक गोदाम पर छापा मारा. यहां से 200 लीटर क्षमता वाले 11 केमिकल से भरे हुए ड्रम बरामद किए. जांच में पता चला कि मुख्य कारोबार गुजरिवास गांव में चल रहा है.

इस पर तुरंत टीम ने गांव में दूसरी छापेमारी की. जहां बड़ी मात्रा में इथेनॉल केमिकल से भरे ड्रम और तैयार नकली पेट्रोल मिला. थाना अधिकारी नंदलाल जांगिड़ ने बताया कि लंबे समय से सूचना मिली थी कि गुजरिवास में नकली पेट्रोल बनाने व बेचने का कारोबार हो रहा है. रसद विभाग के साथ टीम बनाकर छापा मारा गया. रेवाड़ी रोड के गोदाम से 11 ड्रम और तीन पिकअप गाड़ियां जब्त की गई. जिनमें 15 ड्रम भरे हुए थे. गुजरिवास में 55 ड्रम मिले. कुल मिलाकर साढ़े 18 हजार 500 लीटर केमिकल बरामद हुआ है.

20 लाख रुपये है बरामद केमिकल की कीमत

पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नरसिंह गुर्जर पुत्र रामकरण गुर्जर (निवासी गुजरिवास), कृष्ण गुर्जर पुत्र रामस्वरूप (निवासी नरसिंहपुर, बहरोड़) और जयवीर पुत्र मुखराम (निवासी आलमपुर, भिवाड़ी) के रूप में की है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

थानाधिकारी ने कहा कि आरोपियों की तलाश जारी है और सभी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. आरोपी कितने समय से यह धंधा चला रहे हैं, इसकी जांच चल रही है. बरामद केमिकल की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस जांच में सामने आया कि यह गैंग हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में मिलावटी पेट्रोल सप्लाई करता था. यह गोरखधंधा लंबे से हो रहा था.

