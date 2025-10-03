scorecardresearch
 

फोटो वाला दान पुण्य! मरीज को बिस्किट थमाया, तस्वीरें खिचाईं और ले लिया वापस

जयपुर के RUHS अस्पताल में आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि उन्होंने मरीज को 10 रुपये का बिस्किट पैकेट देकर फोटो खिंचवाई और फिर पैकेट वापस ले लिया. वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसे राजनीतिक स्टंट करार दे रहे हैं.

10 रुपये का बिस्किट देकर लिया वापस (Photo: Screengrab)
राजस्थान की राजधानी जयपुर के RUHS अस्पताल में हाल ही में आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम इन दिनों एक अजीबोगरीब वीडियो के कारण चर्चा में है. दरअसल, सेवा पखवाड़ा के तहत मरीजों को फल और बिस्किट बांटे जा रहे थे लेकिन इस दौरान बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता का ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे आयोजन पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मरीज को बिस्किट देकर लिया वापस

वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि महिला कार्यकर्ता मरीज को 10 रुपये का बिस्किट पैकेट थमाती हैं, जैसे ही फोटो खिंच गईं, वह उसी बिस्किट को मरीज से वापस लेकर अपने थैले में रख लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं. इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे ने कैद कर लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह सेवा पखवाड़ा श्योपुर मंडल के वार्ड संयोजक वीरेंद्र सिंह द्वारा आयोजित किया गया था. बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मरीजों को फल और बिस्किट वितरित किए लेकिन महिला कार्यकर्ता द्वारा बिस्किट वापस लेने का यह 'नजारा' चर्चा का केंद्र बन गया है.

वीडियो वायरल, लोगों ने कसा तंज

सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर तंज कस रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि गरीब और बीमार मरीजों का इस्तेमाल केवल फोटो खिंचवाने के लिए किया गया. वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे 'मार्केटिंग स्टंट' करार दिया. यह भी कहा जा रहा है कि सेवा और सहानुभूति दिखाने की बजाय राजनीतिक छवि सुधारने का प्रयास किया गया.

जिस महिला मरीज को बिस्किट दिया गया, उसके पास पहले से ही एक पैकेट मौजूद था. बावजूद इसके फोटो खिंचवाने के लिए उसे दोबारा बिस्किट थमाया गया और फिर तुरंत वापस ले लिया गया.

 

