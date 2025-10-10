अलवर: युवक पर समुदाय विशेष के लोगों ने किया हमला, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन

राजस्थान के अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के देसूला गांव में गुरुवार शाम एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया. बताया जा रहा है कि करण मल्होत्रा नाम का युवक बाइक से अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उसे घेरकर हमला कर दिया.

हमले में करण गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका ऑपरेशन किया गया. डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत फिलहाल गंभीर है और वह आईसीयू में भर्ती है.

दो समुदायों में झगड़ा

घटना की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी प्रेम सिंह राजावत और अन्य कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

परिजनों का कहना है कि हमला करने वाले करीब 10 से 15 लोग थे, जिन्होंने हथियारों से मारपीट की. वहीं, एएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला पैसे के लेनदेन से जुड़े विवाद का लग रहा है. एक होटल में दोनों पक्षों के बीच पहले झगड़ा हुआ था, जिसके बाद हमला हुआ.

पुलिस ने जांच शुरू की

पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपियों की पहचान की जा रही है और होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी जारी है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.



