तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, दो भाइयों की दर्दनाक मौत

अलवर जिले के ततारपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो चचेरे भाई ओमप्रकाश और प्रमोद बावरिया की मौत हो गई.ओमप्रकाश की पत्नी तीन माह की गर्भवती है.हादसे के बाद चालक फरार हो गया. पुलिस ने वाहन जब्त कर मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की है.

पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, दो भाइयों की दर्दनाक मौत (File Photo: Himanshu Sharma/ITG)
राजस्थान में अलवर जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र में बीती रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. हादसा ततारपुर चौराहे से करीब एक किलोमीटर दूर बानसूर रोड पर बलदेव सरस डेयरी के पास हुआ. एक तेज रफ्तार पिकअप ने पीछे से बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हुई. परिजनों ने बताया कि मृतक ओमप्रकाश की पत्नी 3 महीने की गर्भवती है.

परिजनों ने बताया कि 22 वर्षीय ओमप्रकाश बावरिया और 21 वर्षीय प्रमोद बावरिया नारायणपुर थाना क्षेत्र के खड़खड़ी घड़ी गांव के रहने वाले थे. दोनों गुरुवार को अपनी बुआ के घर खैरथल के रसगन गांव गए थे. शाम को दोनों बाइक से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में ओमप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि गंभीर रूप से घायल प्रमोद को पहले अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया. लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे जयपुर रैफर कर दिया. जयपुर जाते समय रास्ते में प्रमोद ने भी दम तोड़ दिया. जयपुर में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

दोनों मृतक आपस में चचेरे भाई थे और मजदूरी करने के साथ-साथ खेती-बाड़ी में भी हाथ बंटाते थे. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. क्योंकि दोनों का विवाह पिछले वर्ष नवंबर में ही हुआ था. ओमप्रकाश की पत्नी तीन माह की गर्भवती है. घटना की सूचना मिलते ही ततारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप वाहन को जप्त कर लिया. हालांकि हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है. गांव में दोनों भाइयों की मौत से मातम छा गया है और परिजन सदमे में हैं. परिजनों ने आरोपी चालक के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दी है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

