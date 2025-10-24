रंगदारी मांगने वाले बदमाशों ने पहन रखा था लहंगा... पुलिस ने जुलूस निकाला तो देखने के लिए लग गई भीड़

राजस्थान में अलवर के कोटपूतली क्षेत्र में पुलिस ने एक डेयरी पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया. हैरान करने वाली बात यह रही कि बदमाश पुलिस की नजर से बचने के लिए महिलाओं के लहंगा‑चोली पहनकर छिपे हुए थे. सूचना के बाद पुलिस ने छापा मारकर बदमाशों को अरेस्ट कर लिया और बाजार में जुलूस निकाला. इस दौरान महिलाओं के कपड़ों में बदमाशों को देखने के लिए भीड़ लग गई.

डीएसपी दशरथ सिंह के अनुसार, यह घटना 17 अक्टूबर की शाम को हुई, जब चार बदमाशों ने डेयरी में घुसकर फायरिंग की और डेयरी संचालक के साथ मारपीट की. उन्होंने रंगदारी मांगी और डेयरी संचालक को धमकी दी. इस मामले की शिकायत मिली तो जांच शुरू हुई.

पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश पहाड़ियों में छिपे हुए हैं. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो देखा कि बदमाश महिलाओं के कपड़े पहनकर छिपे हुए थे. पुलिस ने उनका पीछा किया और दो बदमाशों धर्मपाल यादव और मनोज यादव को दबोच लिया.

यह भी पढ़ें: पहन रखा था लहंगा, चेहरे पर घूंघट... मगर चाल-ढाल ने खोल दी पोल! ऐसे पकड़ा गया रोहित गोदारा गैंग का शूटर

गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ के बाद कस्बे के मुख्य बाजारों में पुलिस ने उनका पैदल जुलूस निकाला. इस दौरान दोनों बदमाश लहंगा‑चोली पहने लंगड़ाते हुए चल रहे थे. जुलूस देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़क पर उमड़ पड़े. लोगों ने मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.

Advertisement

बानसूर थाना प्रभारी किरण यादव ने बताया कि बदमाश बाइक पर आए थे और डेयरी संचालक के साथ मारपीट के बाद फरार हो गए. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए धर्मपाल यादव और मनोज यादव के अलावा इस मामले में दो और आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है.

इस मामले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में चारों बदमाश बाइक पर सवार दिखाई दे रहे हैं और उनके हाथों में बंदूकें हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बदमाश फायरिंग कर रहा है, जबकि दूसरे का जिंदा कारतूस नीचे गिर गया. इसी दौरान डेयरी संचालक के साथ मारपीट की गई

पुलिस ने बताया कि जुलूस के दौरान बदमाशों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. डीएसपी दशरथ सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई कर रही है और फरार दो आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग‑अलग टीमों को तैनात किया गया है.

---- समाप्त ----