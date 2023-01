2023 में लॉन्च फोन आपके कितने काम के, FB फ्रेंड से 20 लाख का धोखा : सबका मालिक Tech | Ep 98

नए साल की शुरुआत के साथ मोबाइल फोन मार्किट में एक बार फिर रौनक लौट आई है। साल के पहले हफ्ते में ही Xiaomi के सब ब्रांड Redmi 5 जनवरी को अपना Redmi Note 12 और Note Pro+ फोन इंडिया में लांच करने जा रहा है। ये फोन चीन में पहले ही लॉन्च हो चुका है। One Plus भी अपने फ्लैगशिप सेगमेंट के नए फोन One Plus 11 को अगले महीने 7 फरवरी को इंडिया में लांच करेगा। इसके अलावा iQoo भी अपने फ्लैगशिप फोन iQoo 11 को इंडिया में 10 जनवरी को लांच करने जा रहा है। तो नए साल की शुरुआत में ही ग्राहकों के पास नए मोबाइल फोन के ऑप्शंस मौज़ूद होंगे लेकिन इन नए फोन से हमारे Techies क्या उम्मीद लगा कर बैठे है? इन फोन के Tech स्पेसिफिकेशंस बैटरी क्षमता, कैमरा क्वालिटी, स्टोरेज स्पेस और कौन-कौन से नए और अच्छे फीचर्स हो सकते है? इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है मानस, अमन और आश्री ने। साथ ही साल 2023 में मोबाइल फोन की दुनिया में कौन-कौन से बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, ये सब सुनिए हमारे सेगमेंट "The Big Tech Story" में।

इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बनाने वाली कंपनी है Sony. उसका एक साउंड बार है Sony HT-A5000. Dolby Atmos सराउंड साउंड वाले इस साउंड बार में मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन है. इसके साथ ही इसमें 360 स्पेशियल साउंड का भी ऑप्शन है. बाज़ार में इसकी कीमत 1 लाख 35 हजार रुपए है. The Realme का मिड रेंज सेगमेंट का फोन है Realme 10 Pro. 120Hz curved AMOLED display वाले इस फोन में 108 MP का कैमरा है. पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुआ ये फोन Snapdragon 695 5G चिपसेट के साथ बाज़ार में मौजूद है. Google की Pixel सीरीज़ का फोन Pixel 6A पिछले साल देश में लॉन्च हुआ था. 44 हजार की कीमत के साथ लांच हुआ ये फोन अभी 30 हजार से भी नीचे की कीमत पर बिक रहा है. Google Tensor चिपसेट से लैस इस फोन में 12.2 MP का कैमरा है और 128GB का स्टोरेज और 6GB का RAM है. तो इन्हीं तीनों गैजेट्स का रिव्यू सुनिए हमारे सेगमेंट "In Our Devices" में

सोशल मीडिया पर किसी से दोस्ती और फिर उस दोस्ती का फायदा उठाकर लोगों को ठगने के कई क़िस्से पहले भी सामने आ चुके है. सोशल मीडिया पर बने किसी दोस्त की असली नीयत, महज़ दोस्ती है या कुछ और इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। और इसी तरह लोग सोशल मीडिया पर ठगी का शिकार हो जाते है। ऐसा ही एक वाक्या केरल के एक NRI कपल के साथ भी हुआ। इस कपल की फेसबुक पर एक आदमी से दोस्ती हुई और उस आदमी ने इनसे 20 लाख रुपये ठग लिए। फेसबुक पर शुरू हुई ये दोस्ती व्हाट्सप्प पर बातचीत तक पहुंची और उस आदमी ने कपल से वादा किया कि वो जब भी इंडिया आएगा, उनसे ज़रूर मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक़ ऑनलाइन फ्रेंड ने कपल को फ़ोन पर बताया कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर है और कस्टम डिपार्टमेंट ने उसका बैग ज़ब्त कर लिया है जिसमे 3 करोड़ डिमांड ड्राफ्ट रखा हुआ था। इस बैग को छुड़ाने के लिए फ्रेंड ने कपल से 20 लाख रुपये की मदद मांगी और बैग मिलने के बाद पैसे वापस करने का वादा किया। इसके बाद कपल ने इस ऑनलाइन फ्रेंड को 20 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए... फिर क्या हुआ... बताएंगे आपको हमारे सेगमेंट "Absurd News" में