ओडिशा: पुरी में मां के मंदिर परिसर के पास महिला से गैंगरेप, ब्लैकमेल कर वसूले पैसे भी

ओडिशा में पुरी जिले के ब्रह्मगिरि स्थित मां बलि हरचंडी के पूजनीय पर्यटन स्थल को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. मंदिर परिसर के पास एक दलित महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया. मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी शिव प्रसाद साहू अभी भी फरार है.

जानकारी के अनुसार, ब्रह्मगिरि इलाके की 20 साल की पीड़िता पिछले शनिवार को अपने पुरुष मित्र के साथ मां बलि हरचंडी मंदिर गई थी. पूजा-अर्चना के बाद, दोनों नाव से सुनामुखी नदी पार करके समुद्र की ओर चले गए. उनके एकांत का फायदा उठाकर, आरोपियों ने उनका पीछा किया.

आरोपियों ने कथित तौर पर जोड़े के निजी पलों को मोबाइल फोन पर फिल्माया और उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे मांगे. डर के मारे, महिला और उसके साथी ने पहले फोन के जरिए ₹2,500 ट्रांसफर किए और बाद में ₹1,000 नकद दिए. हालांकि, आरोपी लगातार और पैसे की मांग करते रहे. जब जोड़े ने इनकार कर दिया, तो बदमाशों ने पीड़िता के दोस्त की पिटाई की और उसके सामने बारी-बारी से महिला के साथ बलात्कार किया.

पीड़िता की मिन्नतों के बावजूद, आरोपी ने पीड़िता और उसके साथी को पास के जंगल में छोड़ दिया. साथी की मदद से, पीड़िता हरचंडी वापस लौटने में कामयाब रही और स्थानीय लोगों को अपनी आपबीती सुनाई. सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुरी सदर एसडीपीओ, ब्रह्मगिरी और सदर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे. तीन संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और पुलिस ने बताया कि मोबाइल फोन सहित महत्वपूर्ण सबूत जब्त कर लिए गए हैं.

इस बीच, मुख्य आरोपी फरार है और उसके राज्य छोड़कर भाग जाने का संदेह है. उसे पकड़ने के लिए एक विशेष पुलिस दल भेजा गया है.

सदर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और घटना की उच्चस्तरीय जांच चल रही है. पुलिस अधीक्षक ने बताया-'इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. घटना शनिवार को हुई. दोनों पक्ष स्थानीय इलाके के हैं. कल पीड़िता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जांच जारी है.'

