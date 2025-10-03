कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी की हत्या, भागे आए पड़ोसी तो फरार हो गया असिस्टेंट बीडीओ

ओडिशा के क्योंझर जिले से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है. यहां असिस्टेंट बीडीओ देबी प्रसाद जेना ने घरेलू विवाद के बाद कथित तौर पर अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. सरकारी अधिकारी द्वारा हत्या का ये मामला नंदीपाड़ा पुलिस क्षेत्र के दानरा गांव का है.



पुलिस सूत्रों के अनुसार, दिन में पहले दंपति के बीच तीखी बहस हुई थी, जो हिंसा में बदल गई. गुस्से में आकर जेना ने कथित तौर पर अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. शोरगुल सुनकर पड़ोसी घटनास्थल पर पहुंचे और महिला को खून से लथपथ पाया. उसे पहले सलानियन अस्पताल ले जाया गया और बाद में गंभीर हालत में भद्रक जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया. हालाँकि, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

वर्तमान में भद्रक जिले के बंता प्रखंड के एबीडीओ के रूप में कार्यरत जेना हमले के बाद घटनास्थल से फरार हो गए. जेना की तलाश शुरू कर दी गई है और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि अपराध के पीछे घरेलू विवाद ही था.आगे की जांच जारी है.



