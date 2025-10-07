जमीन विवाद में रिश्ते तार- तार, शख्स ने भाई और भाभी को उतारा मौत के घाट

ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक व्यक्ति ने जमीन विवाद को लेकर अपने बड़े भाई और उसकी पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान 57 साल के एन एम मुंडा और उनकी 50 साल की पत्नी शोभा मुंडा के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार रात जिले के बिश्रा प्रखंड के चिरुबेड़ा गांव में हुई.

पुलिस के अनुसार, गांव के 35 साल के नामजंग मुंडा ने भाइयों के बीच लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद को लेकर अपने बड़े भाई एन एम मुंडा और भाभी शोभा की हत्या कर दी. स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी नामजंग को गिरफ्तार कर लिया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है.

बता दें कि जमीन जायदाग के चलते रिश्तों को छलनी करता ये कोई पहला मामला नहीं है बल्कि आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जब भाई- भाई के दुश्मन बन गए तो कहीं किसी ने पैसों के लालच में अपने मां बाप तक को मौत के घाट उतार दिया.

हाल में मध्य प्रदेश के विदिशा से ऐसी ही खबर सामने आई जहां एक बुजुर्ग महिला को उसके ही दो बेटों मे जमीन विवाद में कुल्हाड़ी से मारकर जान ले ली.

