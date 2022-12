गलत ट्रेन में चढ़ गई थी महिला, चलती रेल से कूदी, देखें Video

मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर गलती से चलती ट्रेन से कूदकर 65 वर्षीय एक महिला घायल हो गई. यह घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. गनीमत रही कि ट्रेन धीमी गति से चल रही थी और महिला को ज्यादा चोटें नहीं आईं. प्लेटफॉर्म पर तैनात पुलिसकर्मी ने उन्हें तत्काल उपचार दिलवाया. महिला की तबियत फिलहाल ठीक है और वह अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गईं.

मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि महिला का नाम सागर बाई है और गुरुवार दोपहर उन्हें नागदा स्टेशन के लिए ट्रेन में चढ़ना था, लेकिन वह गलती से एर्नाकुलम-हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट ट्रेन में चढ़ गईं. जब ट्रेन चलने लगी तो यात्रियों ने उन्हें इसकी जानकारी दी, जिससे वह घबरा गईं और रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर कूद गईं.

On 22.12.22, generous RPF cops helped a woman passenger, who fell off train and got unconscious while deboarding a moving train at Ratlam station. She was immediately attended, taken care of & sent to hospital. 'Altruism personified'@WesternRly @RPF_INDIA pic.twitter.com/wVEj90Fn7u